ترتيب الدوري السعودي: النصر يلدغ التعاون ويرتقي للصدارة (فيديو)
حقق نادي النصر فوزًا مثيرًا على منافسه التعاون بنتيجة 2/1، اليوم الجمعة، في الجولة الـ17 من المسابقة.
وأنهى النصر الشوط الأول متقدمًا 1/0 سجله عبدالرحمن غريب في الدقيقة 17 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة طولية من كريستيانو رونالدو.
ووقّع ألفارو ميدران هدف التعادل للتعاون في الدقيقة 47 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من محمد الغامدي.
ووقّع عبدالله مادو هدف الفوز للنصر في الدقيقة 78 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.
وفاز النصر للمرة الـ12 مقابل التعادل 4 مرات، وخسر مرة وحيدة ليرفع رصيده إلى 40 نقطة من 17 مباراة في الصدارة.
ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي مع الاتحاد والشباب لكن الأخير لعب أكثر منهما مباراة وحيدة.
وثأر النصر من التعاون الذي تغلب 1/0 على النصر في مباراة الدور الأول.
ومن المقرر أن يلعب النصر مع ضمك ثم الباطن ثم الاتحاد في الدوري السعودي لمواجهة أبها في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.