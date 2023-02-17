ترتيب الدوري السعودي: النصر يلدغ التعاون ويرتقي للصدارة (فيديو)

حقق نادي النصر فوزًا مثيرًا على منافسه التعاون بنتيجة 2/1، اليوم الجمعة، في الجولة الـ17 من المسابقة.

وأنهى النصر الشوط الأول متقدمًا 1/0 سجله عبدالرحمن غريب في الدقيقة 17 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة طولية من كريستيانو رونالدو.