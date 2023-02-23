نادي النصر يطالب بحل لجنة الانضباط
أفادت صحيفة "الرياضية" بأن نادي النصر قدم استئنافا وشكوى ضد لجنة الانضباط إلى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.
ووفقا للصحيفة، فإن استئناف نادي النصر وشكواه ضد لجنة الانضباط إلى ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وطالب بحلها بسبب إخلالها بسرية المعلومات وعدم الالتزام بالمادة 104 من لائحة الانضباط.
وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلنت فرض غرامة على أندرسون تاليسكا لاعب النصر بقيمة 60 ألف ريال (15,990.25 دولار أمريكي) بسبب الشكوى المقدمة من نادي الهلال ضد اللاعب البرازيلي.
وظهر تاليسكا في إحدى حلقات "مسلسل النصر" بعنوان "الفوز أو الفوز" على تطبيق "شاهد" هاجم خلاله التحكيم بشدة بعد خسارة فريقه 1/2 أمام الهلال، في كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2021/2022 وألمح لوجود مجاملة لصالح الزعيم.
وقال تاليسكا: "الهلال دائما يكسب بسبب مساندة ودعم الحكام، وإذا لم يحصل ذلك سيخسر جميع البطولات والألقاب التي يشارك فيها".
ورد الهلال على تصريحات اللاعب بتصعيد شكوى رسمية ضده.
كما أوقفت لجنة الانضباط والأخلاق مكرم منصوري مترجم نادي النصر 5 مباريات وفرضت عليه غرامة بقيمة 50 ألف ريال سعودي (13,326.32 دولار أمريكي) بعد ضبطه يسجل جلسة الاستماع من خلال الهاتف المحمول الخاص به.
من جهته، كتب القانوني أحمد الأمير عبر حسابه في موقع "تويتر": "العب قرير العين يا تاليسكا، القرار قابل للاستئناف وإذا تم استئنافه سوف تلغى الغرامة المالية بسبب عدم استيفاء الشكوى من الأساس للاشتراطات الشكلية".
ويملك النصر 40 نقطة من 17 مباراة ويتصدر مع الاتحاد والشباب جدول ترتيب الدوري السعودي ولعب الاتحاد 17 مباراة مقابل 18 مباراة لعبها الشباب. وحصد الهلال 32 نقطة من 15 مباراة.