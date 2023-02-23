نادي النصر يطالب بحل لجنة الانضباط

وظهر تاليسكا في إحدى حلقات "مسلسل النصر" بعنوان "الفوز أو الفوز" على تطبيق "شاهد" هاجم خلاله التحكيم بشدة بعد خسارة فريقه 1/2 أمام الهلال، في كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2021/2022 وألمح لوجود مجاملة لصالح الزعيم.

وقال تاليسكا: "الهلال دائما يكسب بسبب مساندة ودعم الحكام، وإذا لم يحصل ذلك سيخسر جميع البطولات والألقاب التي يشارك فيها".

ورد الهلال على تصريحات اللاعب بتصعيد شكوى رسمية ضده.