نغوموها يُشعل أزمة كبيرة بين ليفربول وتشيلسي

لا يزال تشيلسي في صراع محتدم مع ليفربول بشأن الموهبة الصاعدة ريو نغوموها، الذي سجّل هدفاً بعد ثوانٍ فقط من مشاركته الأولى مع "الريدز" في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الاثنين.

نغوموها، البالغ من العمر 16 عاماً، أصبح رابع أصغر هدّاف في تاريخ البريميرليغ بعدما أحرز هدف الفوز في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع ليمنح ليفربول انتصاراً 3-2 على نيوكاسل، وسط أجواء مشحونة في ملعب سانت جيمس بارك.

أخبار ذات علاقة كارثة كانت وشيكة.. من اللاعب الذي يحتاجه ليفربول أكثر من إيزاك؟

أخبار ذات علاقة أفضل من لامين يامال.. ماذا قالت جماهير ليفربول عن نغوموها؟

اللاعب الشاب كان قد انتقل إلى ميرسيسايد في صفقة مثيرة للجدل العام الماضي، وهو ما أثار غضب تشيلسي بشدة.

وفي نوفمبر، كشف موقع Inside Sport أن مسؤولي "البلوز" الغاضبين شعروا بأنهم خسروا "موهبة من الجيل الذهبي"، وأنه تم اللجوء إلى لجنة تحكيم لتحديد قيمة التعويض عن هذه الموهبة الشابة.

لكن القرار، الذي من المرجح أن تصدره لجنة تابعة للدوري الإنجليزي الممتاز، لا يزال غائباً رغم مرور ما يقرب من عام على انتقال اللاعب، ويعتقد تشيلسي أن الظهور المذهل لنغوموها قد يعزز موقفه للحصول على تعويض مالي كبير.

الصفقة اجتازت الإجراءات الخمسة المعتمدة من قبل الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن ذلك لم يخفف كثيراً من غضب القائمين على النادي اللندني.

وبلغ الغضب في تلك الفترة حدًا دفع تشيلسي، وفقًا للتقارير، إلى منع كشاف ليفربول لفئة الشباب من حضور مباريات الأكاديمية.

وكان نغوموها قد توج بجائزة أفضل لاعب في البطولة عندما فاز فريق تشيلسي تحت 16 عامًا بلقب البطولة الوطنية عام 2023، قبل أن ينتقل إلى ليفربول في سبتمبر من العام الماضي.

واستعان آرني سلوت، مدرب ليفربول، بالموهبة الشابة في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع أمام نيوكاسل، ولم يخيب اللاعب ظنه حين سجل بعد أربع دقائق فقط، مستفيدًا من عرضية محمد صلاح عقب تمريرة خادعة من دومينيك سوبوسلاي.

ليفربول كان قد فقد تقدمه (2-0) أمام نيوكاسل الذي لعب بعشرة لاعبين، قبل أن يحسم نغوموها النتيجة.

وتدرج ريو نغوموها في أكاديمية فريق تشيلسي قبل أن ينضم إلى ليفربول في صيف 2024، وتم استدعاؤه للتدريب مع الفريق الأول في نهاية الموسم الماضي.

وسبق لليفربول أن دفع حوالي 4.3 مليون جنيه إسترليني لفولهام عقب ضم هارفي إليوت من أكاديميتهم قبل أربع سنوات، وهي صفقة أُحيلت أيضًا للجنة التحكيم.