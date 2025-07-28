بعد ظهوره به في التدريبات.. هل يحمل رونالدو الرقم 9 في الموسم الجديد؟

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي تساؤلات ومتابعي مشجعي فريقه حول الرقم الذي سيظهر على قميصه في موسم 2025 ـ 2026.

وانضم رونالدو لتدريبات النصر في المعسكر الإعدادي المغلق في النمسا بعد نهاية إجازته الصيفية، وكان ظهوره بسترة تدريبات تحمل الرقم 9 محل تكهنات حول إمكانية حمله القميص رقم 9 في الموسم الجديد.

ورغم الظهور بالرقم الذي حمله في بداية مشواره مع ريال مدريد، فإن كريستيانو رونالدو سيحافظ على رقمه المميز الذي يلعب به سواء في النصر أو في المنتخب البرتغالي أو عندما كان لاعبا لريال مدريد أو مانشستر يونايتد أو يوفنتوس.

وتساءل المتابعون على منصات التواصل ما إذا كان رونالدو سيلعب بالرقم 9 في الموسم الجديد، قبل أن تأتي الإجابة بالنفي.

ويعود حمل رونالدو لذلك القميص أو بالأحرى سترة التدريبات رقم 9، إلى تقسيم داخلي في التدريبات وليس له علاقة بأرقام اللاعبين في الموسم القادم.

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ومنذ انضمامه إلى النصر لم يحمل رونالدو سوى القميص رقم 7 وهو الرقم المميز له منذ بداية مشواره الاحترافي رغم أنه حمل رقمين آخرين في مراحل مختلفة من مشواره وهما: 9 و17.

أما مع المنتخب البرتغالي فقد حمل في البداية القميص رقم 17 وبعد اعتزال الأسطورة لويس فيغو، حصل رونالدو على الرقم 7.

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وخلال تدريبات النصر ظهر اللاعبون بسترات فوق الأقمصة تحمل أرقاما مختلفة وهي تعود إلى تقسيم على المستطيل الأخضر يحدده جورج جيسوس مدرب النصر الجديد لبيان مراكز اللاعبين أثناء التدريبات والمباريات التطبيقية.

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ولم يشارك رونالدو، الذي أحرز 25 هدفا في صدارة هدافي الدوري السعودي للمحترفين 2024 ـ 2025، في مباراة النصر الأولى الإعدادية، السبت الماضي ضد سانت يوهان النمساوي (5 ـ2).