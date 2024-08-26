أثارت زيارة الأمريكية كيم كارديشيان، نجمة تليفزيون الواقع، إلى ملعب "سانتياغو برنابيو" معقل ريال مدريد الإسباني جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية.

وظهرت كيم كارديشيان مع بعض نجوم ريال مدريد خلال زيارتها لملعب الفريق كما التقط صورًا تذكارية مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي.

وأصدر نادي ريال مدريد بيانًا عن هذه الزيارة على النحو التالي "حضرت كيم كارداشيان مباراة بين ريال مدريد وريال بلد الوليد في سانتياغو برنابيو".

وأضاف البيان "في نهاية اللقاء، التقطت سيدة الأعمال والشخصية المؤثرة الأمريكية صورة تذكارية مع الرئيس فلورنتينو بيريز".

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ولكن الأمر اللافت حرص كارديشيان على التقاط الصور التذكارية مع جود بيلينغهام نجم ريال مدريد بخلاف ظهور نجلها مع فينيسيوس جونيور في عدة لقطات.

كارديشيان تجاهلت تمامًا التقاط صور تذكارية مع الوافد الجديد الفرنسي كيليان مبابي، رغم أنه نجم الشباك حاليًا في ريال مدريد.

وفسر المتابعون الأمر بأنه يتوافق مع إعجاب كيم كارديشيان الشديد بموهبة بيلينغهام ومتابعتها له في الفترة الماضية.

ويبدو نفس الأمر متعلقًا بنجل كارديشيان أحد المعجبين بموهبة فينيسيوس جونيور، ويتابع مبارياته وأخباره بصفة مستمرة.

وفاز ريال مدريد مساء الأحد على بلد الوليد بثلاثية دون رد في الجولة الثانية للدوري الإسباني.