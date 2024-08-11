توجت العداءة الهولندية سيفان حسن بالميدالية الذهبية لماراثون السيدات في أولمبياد باريس 2024، اليوم الأحد، بعد الانطلاق بقوة واضحة قرب النهاية كما سبق لها أن فعلت من قبل.

وحصلت الإثيوبية تيجست أسيفا على المركز الثاني والميدالية الفضية، بينما ذهبت الميدالية البرونزية للكينية هيلين أوبيري التي احتلت المركز الثالث.

وأنهت حسن السباق في زمن قياسي أولمبي جديد بلغ ساعتين و22 دقيقة و55 ثانية بعد منافسة قوية حتى الجزء الأخير من السباق مع العداءة الإثيوبية التي تخلفت بفارق ثلاث ثوان.

وسجلت أوبيري ساعتين و23 دقيقة و10 ثوان.