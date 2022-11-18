بعد إصابته.. خوسيه غايا قد يغيب عن إسبانيا في كأس العالم

حدد لويس إنريكي، اليوم الجمعة، موعدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن خوسيه لويس غايا لاعب فالنسيا الذي أصيب يوم الأربعاء في التدريبات قبل المباراة الودية ضد الأردن، وما إذا كان سيتم استبعاده من تشكيلة إسبانيا في مونديال قطر بسبب "التواء في كاحله الأيمن".

واستغل لويس إنريكي المباراة لتجربة العديد من العناصر ودفع بعدد من البدلاء بين الشوطين، ورغم ذلك حسم أبطال العالم 2010 الفوز 3/1 على استاد عمان الدولي.