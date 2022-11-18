بعد إصابته.. خوسيه غايا قد يغيب عن إسبانيا في كأس العالم
حدد لويس إنريكي، اليوم الجمعة، موعدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن خوسيه لويس غايا لاعب فالنسيا الذي أصيب يوم الأربعاء في التدريبات قبل المباراة الودية ضد الأردن، وما إذا كان سيتم استبعاده من تشكيلة إسبانيا في مونديال قطر بسبب "التواء في كاحله الأيمن".
واستغل لويس إنريكي المباراة لتجربة العديد من العناصر ودفع بعدد من البدلاء بين الشوطين، ورغم ذلك حسم أبطال العالم 2010 الفوز 3/1 على استاد عمان الدولي.
وقال لويس إنريكي لصحيفة "ماركا" الإسبانية عقب المباراة: "سيتم اتخاذ قرار بشأن اللاعب يوم الجمعة. إنها قضية حساسة. المعلومات تخص اللاعب والأطباء. هذا القرار سيتخذ اليوم".
بالإضافة إلى الاهتمام بغايا، فإن الجهاز الفني يفكر في البدائل الممكنة في حالة عدم تمكن جناح فالنسيا من الاستمرار مع الفريق وغاب عن كأس العالم.
وهناك يظهر اسم أليخاندرو بالدي لاعب منتخب تحت 21 عاما بأفضلية على باقي اللاعبين المرشحين. سيكون الأمر الأكثر طبيعية لأنه كان ضمن القائمة المختصرة المكونة من 55 لاعبا.
ورغم أن المدة المتوقع أن يغيبها غايا عن الملاعب عشرة أيام، لكن لويس إنريكي يفكر في البديل بالفعل الذي أمامه حتى يوم الثلاثاء المقبل ليكون رسميا وفقا لقرار الاتحاد الدولي (الفيفا).
وفي المباراة الودية الأخيرة قبل كأس العالم، حاول لويس إنريكي أن يلعب إيمريك لابورت كظهير أيسر. ربما أراد المدرب أن يعتني بجوردي ألبا، الذي منحه عدة دقائق في الشوط الثاني، والذي يبدأ الآن كمرشح لبدء المباراة الأولى ضد كوستاريكا ضمن المجموعة الخامسة.
وفي حالة اختيار بالدي ليكون بديلا لغايا، سيكون لدى لويس إنريكي لاعب يمكنه اللعب على كلا الجناحين، حيث لعب عدة مباريات كظهير أيمن لبرشلونة.
ولجأ لويس إنريكي لتجديد شباب المنتخب الوطني بعد أن ساعدت أسماء، مثل تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا وسيرجيو راموس وجيرارد بيكيه وإيكر كاسياس، المنتخب الإسباني في التتويج باللقب الوحيد لكأس العالم في 2010، إلى جانب لقبين لبطولة أوروبا (يورو 2008 و2012)، حيث يعتمد حاليا على تشكيلة يغلب عليها الشباب.
وتفتتح إسبانيا مشوارها في كأس العالم في قطر بمواجهة كوستاريكا يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، قبل اللعب ضد ألمانيا واليابان في المجموعة الخامسة.