محمود الخطيب يصنع وحشًا أهلاويًّا لا يقهر في أفريقيا

يدخل الأهلي المصري موسمًا حافلًا بالبطولات والتحديات من أجل استمرار السيطرة على الكرة الأفريقية وتحقيق نتائج مميزة في الارتباطات الدولية، وعلى رأسها كأس العالم للأندية 2025 التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقًا بجانب كأس إنتر كونتينينتال المستحدثة من جانب الاتحاد الدولي "فيفا".

ويخوض الأهلي أيضًا كأس السوبر الأفريقي ودوري أبطال أفريقيا بجانب احتمالية إقامة بطولة الدوري الأفريقي بخلاف البطولات المحلية.

وواصل الأهلي تحركاته المكثفة في الانتقالات الجارية لتدعيم صفوفه في ظل طموح محمود الخطيب رئيس النادي في تقوية المارد الأحمر وصناعة "وحش لا يقهر" في القارة السمراء.

ورسم الخطيب ملامح ميركاتو مميز للأهلي، رغم رحيل بعض نجوم الفريق، إلا أنه تحرك سريعًا، وضم صفقات على نفس مستوى الراحلين، وربما تتفوق عليهم وهو ما تسرده "إرم نيوز" في التقرير التالي:

عبد المنعم.. وصفقة داري

أبدى محمد عبد المنعم مدافع الأهلي رغبته في الرحيل بعد تلقيه عرضًا من نادي نيس الفرنسي.

وتمسك اللاعب بفكرة الرحيل وهو أحد الأعمدة الأساسية التي يعتمد عليها مدربه مارسيل كولر.

ولكن فكرة رحيل عبد المنعم لم تزعج محمود الخطيب رئيس الأهلي الذي نجح في تحقيق عائد مالي جراء بيع عبد المنعم إلى نيس يصل إلى 5 ملايين يورو واتجه للتعاقد مع المغربي أشرف داري مدافع بريست الفرنسي مقابل مليوني يورو.

ويملك داري خبرات مميزة نتيجة مشاركته السابقة مع الوداد المغربي بخلاف رحلته الاحترافية وكونه مدافعًا دوليًّا في صفوف المغرب.

إصابة معلول

تكرر السيناريو نفسه في ملف إصابة التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق في وتر أكيلس.

وتحرك الأهلي سريعاً لتدعيم صفوفه بصفقة المغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر سوتشي الروسي وهو لاعب دولي أيضًا بجانب خبراته الطويلة في المستطيل الأخضر وتجربته الناجحة مع الوداد المغربي.

صفقة بن رمضان المنتظرة

ونجح الأهلي في الموسم الماضي، في تعويض رحيل لاعبه حمدي فتحي إلى الوكرة القطري بصفقة مدوية بضم إمام عاشور لاعب وسط ميتيلاند الدنماركي، والذي أحدث نقلة مهمة في الأداء الهجومي لخط وسط الفريق الأحمر.

ويتكرر الأمر نفسه مع تفاوض الأهلي لضم التونسي محمد علي بن رمضان نجم خط وسط فرينكفاروزي المجري تعويضًا لرحيل المالي أليو ديانغ معارًا إلى الخلود السعودي.

ويتحرك الأهلي أيضًا للظفر بخدمات بعض المواهب المحلية مثل مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" لاعب زد وعمر الساعي لاعب الإسماعيلي بعدما حسم صفقة عمر كمال ظهير أيمن منتخب مصر في يناير الماضي.