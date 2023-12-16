البقاء مع ريال مدريد أم الرحيل إلى البرازيل.. أنشيلوتي يكشف عن رغبته

وقال "أنشيلوتي" في مؤتمر صحفي عشية مواجهة فياريال في الدوري الإسباني: "إذا كان النادي سعيدًا فإنه يعرف أنني سعيد. لسنا على عُجالة في مسألة التجديد، ولا توجد مشكلات".

وبخلاف موقفه السابق الذي كان يتجنب فيه الرد على أي سؤال بشأن مستقبله، اختلف رد المدرب الإسيطالي هذه المرة، وذلك بعد إقالة رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم من منصبه.

وعن المهلة التي يرغب أنشيلوتي خلالها في انتظار قرار من مجلس إدارة ريال مدريد، قال المدرب: "التوقيت هو 1 يوليو 2024. سأبقى هنا حتى 30 يونيو".

وبسؤاله عن تجديد عقده، وما إذا كان ينتظر هدية بمناسبة عيد الميلاد من رئيس الملكي فلورنتينو بيريز، ردَّ أنشيلوتي: "هديتي أن أبقى مدربًا لريال مدريد ".

وأضاف: "بقائي أهم شيء، ولدينا الوقت الكافي للتفكير في الأمر".

وأكد أنشيلوتي أنه يفكر في الجانب الرياضي، ويتمنى إنهاء عام 2023 بانتصارين في "الليغا" أمام فياريال وألافيس.

وأوضح: "يمكن أن يمنحني اللاعبون الهدية بفوزهم بالمباراة. هذا ما أريده، أن أُنهي العام بالفوز بآخر مباراتين، وأن أحظى بعيد ميلاد هادئ".