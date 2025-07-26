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رياضة

6 صور مذهلة من إجازة نجم ريال مدريد وزوجته في دبي (شاهد)

6 صور مذهلة من إجازة نجم ريال مدريد وزوجته في دبي (شاهد)
ميليتاو وزوجته في دبيالمصدر: إنستغرام
إرم نيوز
إرم نيوز
26 يوليو 2025، 9:26 ص

حرص البرازيلي إيدير ميليتاو، نجم ريال مدريد، على قضاء شهر العسل رفقة زوجته المؤثرة تاينا كاسترو في دبي، حيث استمتعا بالمناظر الخلابة، وقضيا وقتًا ممتعًا، حرص اللاعب على إبرازها عبر حسابه على منصة "إنستغرام".

وكان ميليتاو استغل فترة الراحة السلبية حاليًا للفريق الملكي وأقام حفل زواجه الديني على تاينا كاسترو في البرازيل، بحضور أغلب نجوم ريال مدريد، من بينهم كامافينغا ورودريغو، وفينيسيوس جونيور، الذين حرصوا على الغناء والرقص مع زميلهم طوال الليل.

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كما شهد الحفل عروضًا موسيقية لفنانين برازيليين مشهورين، مثل غوستافو ليما، ليو سانتانا وL7NNON، إلى جانب حضور عدد كبير من مشاهير الرياضة وعالم الترفيه.

وكانت تقارير أخيرة قد ذكرت أن تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، أظهر ثقته الكاملة في المدافع البرازيلي ميليتاو، على الرغم من انتشار الأخبار بشأن إمكانية ضم قلب دفاع جديد هذا الصيف.

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وأوضحت التقارير أن ألونسو يرى أن ميليتاو قادر على استعادة مستواه ولعب دور محوري في صلابة الخط الخلفي للفريق، خاصة بعد الأداء المبشر الذي قدمه أمام باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية، ما أعاد الأمل لجماهير الفريق في استعادته نسخته الأفضل.

ودخل ميليتاو أرض الملعب في الدقيقة 64 أمام باريس سان جيرمان، ليطأ العشب مجددًا في مباراة رسمية بعد مرور فترة طويلة على تعرضه لتمزق الرباط الصليبي للمرة الثانية.

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وجاءت عودة ميليتاو في خضم النقاش الدائر حول الخط الخلفي للميرنغي، وضرورة التعاقد مع قلب دفاع إضافي، في ظل ارتباط الملكي بضم إبراهيما كوناتي من ليفربول.

وفي حال استمر تواجد ميليتاو مع الفريق دون انتكاسات حتى موسم 2025-2026، سيمنح تشابي ألونسو إضافة مهمة لدفاع يحتاج إلى المزيد من الثبات واليقين.

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