"منتخب مُرضي الوالدين".. كيف استفادت المغرب من تواجد أمهات اللاعبين في كأس العالم؟

وقال وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي: "كان لدينا نقاش قبل أن نأتي إلى قطر حول استقدام عائلات اللاعبين من عدمه، مستحضرين في ذلك تجربة مونديال 2018، وفي آخر المطاف قرر الطاقم أن يستقدمهم".

وأضاف مدرب المنتخب المغربي: "هناك من يريدون أن يشعروا بوجود والديهم معهم في الملعب، وعندما نحقق نتيجة إيجابية تكون الأمور على ما يرام، وتتم الإشادة بالفكرة، لكن عندما نحقق نتيجة سلبية تبدأ الانتقادات لفكرة استقدام العائلات".