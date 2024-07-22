أعلن نادي الاتحاد السعودي، تعاقده مع صالح الشهري، مهاجم الهلال السابق، وانضمامه إلى صفوف "العميد" خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية 2024.

ورحل صالح الشهري عن الهلال رسميًّا، رافضًا تجديد عقده لفترة أخرى.

ونشر نادي الاتحاد فيديو عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، ظهر فيها تمثال للاعب صالح الشهري، كتب على الفيديو: "نمر جديد وصل".

ولم يكشف نادي الاتحاد عن مدة التعاقد أو راتب اللاعب، إلا أن تقارير صحفية أشارت في وقت سابق، إلى أن الاتحاد تعاقد مع اللاعب لمدة 3 مواسم مقابل نحو 16 مليون ريال سعودي.

وكان الشهري قد انضم إلى صفوف الهلال في صيف 2019، قادمًا من الرائد على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، قبل أن يتم ضمه بصورة نهائية في الصيف التالي، مسجلًّا 24 هدفًا وصانعًا 6 أخرى، خلال 138 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

ويسعى الاتحاد للتفاوض مع عدد من اللاعبين الأجانب والمحليين، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع المدير الفني الفرنسي لوران بلان، للإشراف على القيادة الفنية للفريق الأول.

وخسر الاتحاد لقب الدوري الذي كان يحمله لصالح الهلال، كما خسر لقب السوبر السعودي على يد الهلال أيضًا بخلاف خروجه من دوري أبطال آسيا وتوديعه بطولة كأس الملك.