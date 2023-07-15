ميسي ينجو من حادث مروري إثر تخطي سيارته إشارة حمراء (فيديو)
تحت عنوان "نجم إنتر ميامي الجديد ليونيل ميسي محظوظ بتجنب حادث خطير"، كشفت صحيفة "ديلي ميل" عن نجاة النجم الأرجنتيني من حادث خطير بعد أن تخطت سيارته ماركة "Audi Q8" إشارة ضوئية حمراء أثناء مرافقة الشرطة له في فورت لودرديل.
وأعلن "ميسي"، مؤخرًا، رحيله عن باريس سان جيرمان بعد عامين من انضمامه إليه قادمًا من برشلونة، لينضم رسميًا لنادي إنتر ميامي الأمريكي.
ووفقًا لما ذكرته الصحيفة، لم يعرف إن كان ميسي هو من يقود السيارة أم سائق خاص، إلا أنه كان من بين الركاب، حسبما وثّقت اللقطة كاميرا قناة "YTC" الأرجنتينية.
ويظهر في الفيديو المتداول سيارة ميسي البيضاء تتابع سيرها رغم ظهور الإشارة الحمراء، وقامت بعبور التقاطع ولحقت بها سيارات الشرطة، ولحسن الحظ توقفت السيارات القادمة من الاتجاه المعاكس دون أي تصادم أو حوادث.
وأظهرت لقطات أخرى، اقتراب أحد المشجعين مترجلًا من سيارة "ميسي" فيما يبدو أنه كان يريد إيقافه لالتقاط صورة مع النجم الأرجنتيني، ما تسبب بتشتيت انتباه قائد السيارة، مما جعله غير منتبه للإشارة الحمراء.
وبدأ "ميسي" بالفعل في التأقلم مع حياته الجديدة في أمريكا، حيث تم رصده، مساء الخميس، في سلسلة متاجر البقالة الشهيرة Publix، برفقة زوجته أنتونيلا وأبنائه الثلاثة.
فيما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه من غير المرجح تعرّض "ميسي" لعقوبة قانونية بسبب حادث قطع الإشارة، كون رجال الشرطة كانوا يرافقون سيارته بالفعل.
ومن المنتظر أن يقام حفل ترحيب رسمي لميسي، يوم الأحد 16 يوليو، لتقديمه لاعبًا رسميًا في فريق إنتر ميامي.
ومن المقرر أن يشارك "ميسي" للمرة الأولى برفقة فريقه الأمريكي في مباراة ستجمعه مع نظيره كروز أزول في بطولة كأس الرابطة، المقررة إقامتها في 21 من يوليو الجاري.