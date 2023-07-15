ميسي ينجو من حادث مروري إثر تخطي سيارته إشارة حمراء (فيديو)

تحت عنوان "نجم إنتر ميامي الجديد ليونيل ميسي محظوظ بتجنب حادث خطير"، كشفت صحيفة "ديلي ميل" عن نجاة النجم الأرجنتيني من حادث خطير بعد أن تخطت سيارته ماركة "Audi Q8" إشارة ضوئية حمراء أثناء مرافقة الشرطة له في فورت لودرديل.

وأعلن "ميسي"، مؤخرًا، رحيله عن باريس سان جيرمان بعد عامين من انضمامه إليه قادمًا من برشلونة، لينضم رسميًا لنادي إنتر ميامي الأمريكي.