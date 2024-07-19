نجح نادي الاتحاد السعودي، في حسم صفقة اللاعب الفرنسي موسى ديابي جناح أستون فيلا، للانتقال إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر الصحفي الإيطالي رودي غاليتي، المختص بأخبار الانتقالات، خبرًا يفيد بنجاح نادي الاتحاد في الوصول إلى اتفاق نهائي مع أستون فيلا للحصول على خدمات اللاعب.

وأشار إلى أن توقيع العقد النهائي، سيكون خلال وقت قصير.

وكشف غاليتي أن نادي الاتحاد سيدفع ما يقرب من 65 مليون دولار تقريبًا لصالح أستون فيلا، منها 25 مليون دولار مقدمًا.

فيما سيحصل موسى ديابي على 12 مليون دولار سنويًّا، خلال مدة عقده مع الاتحاد.

ومن المرجح أن ينضم موسى ديابي إلى معسكر الاتحاد في إسبانيا للخضوع للفحوصات الطبية؛ تمهيدًا لاكتمال الصفقة على نحو رسمي.

وأعلن نادي الاتحاد صفقة التعاقد مع الجزائري حسام عوار لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد.

وسبق أن تعاقد الاتحاد مع الفرنسي لوران بلان لقيادة الفريق في الموسم المقبل خلفًا للأرجنتيني مارسيلو غاياردو.