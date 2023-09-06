روبياليس قد يواجه اتهامات جنائية.. أزمة قبلة هيرموسو تصل إلى المدعي العام

وبعد شكوى هيرموسو، يمكن أن يواجه روبياليس اتهامات جنائية إلى جانب بدء تحقيق من أعلى محكمة رياضية في إسبانيا بسبب "سوء سلوك خطير"، إلى جانب تحقيق من الاتحاد الدولي (الفيفا).

وأصدر لاعبو منتخب إسبانيا الأول للرجال بيانًا أدانوا خلاله تصرف روبياليس، كما تم إقالة مدرب المنتخب النسائي وتعيين مدربة جديدة بدلًا منه.

ودخلت والدة روبياليس في إضراب عن الطعام نقلت بسببه إلى المستشفى بسبب الواقعة.