روبياليس قد يواجه اتهامات جنائية.. أزمة قبلة هيرموسو تصل إلى المدعي العام
أعلن مكتب المدعي العام في إسبانيا، إن جيني هيرموسو لاعبة المنتخب الإسباني لكرة القدم للسيدات تقدمت بشكوى قانونية بسبب قبلة لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لها على غير رغبتها، خلال مراسم تتويج المنتخب الإسباني بكأس العالم.
وتصدرت أزمة قبلة لويس روبياليس لجيني هيروموسو المشهد الرياضي في إسبانيا منذ انتشار فيديو القبلة خلال مراسم تتويج المنتخب بمونديال السيدات.
وتم إيقاف روبياليس بشكل مؤقت من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم لحين الانتهاء من التحقيقات والإجراءات التأديبية بشأن الواقعة.
وبعد شكوى هيرموسو، يمكن أن يواجه روبياليس اتهامات جنائية إلى جانب بدء تحقيق من أعلى محكمة رياضية في إسبانيا بسبب "سوء سلوك خطير"، إلى جانب تحقيق من الاتحاد الدولي (الفيفا).
وأصدر لاعبو منتخب إسبانيا الأول للرجال بيانًا أدانوا خلاله تصرف روبياليس، كما تم إقالة مدرب المنتخب النسائي وتعيين مدربة جديدة بدلًا منه.
ودخلت والدة روبياليس في إضراب عن الطعام نقلت بسببه إلى المستشفى بسبب الواقعة.