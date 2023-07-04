تقرير: الأهلي السعودي يستهدف التعاقد مع المدرب أنطونيو كونتي
كشفت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" أن النادي الأهلي السعودي مهتم بالتعاقد مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة خلفًا للمدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.
ومنذ أن غادر كونتي قيادة توتنهام لم يتعاقد مع أي فريق جديد، حيث لم يُكمل المدرب موسمه الثاني بالكامل مع الفريق اللندني، وذلك بعد أن وصل إلى السبيرز في نوفمبر 2021 بينما غادر الفريق في مارس 2023 بالاتفاق المشترك مع إدارة توتنهام.
ووفقًا لما ذكره الموقع الإيطالي، اليوم الثلاثاء، فإن "الأهلي مهتم بالتعاقد مع كونتي، ولكن فرص قبول العرض ما زالت ضعيفة حتى الآن".
وأشار التقرير إلى أن صعوبة قبول المهمة من قبل كونتي تأتي بسبب رغبته في عدم الابتعاد كثيراً عن عائلته.
ولم يكشف الموقع المزيد من التفاصيل بشأن هل تقدم مسؤولو الأهلي بعرض رسمي أم لم يعدُ الأمر مجرد استطلاع لرأي المدرب الإيطالي.
وذكرت تقارير سابقة أن الأهلي تواصل مع المدير الفني الألماني جوليان ناغلزمان، المدير الفني السابق لفريق بايرن ميونخ الألماني، لتولي قيادة الفريق في الموسم المقبل.
كما ربطت التقارير البرتغالي جوزيه مورينيو بتدريب "الراقي"، ولكن المدرب فضل البقاء مع روما الإيطالي.
الأهلي بعد صعوده لدوري روشن، إثر تتويجه ببطولة "دوري يلو"، انفصل عن مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، ويبحث حاليا عن التعاقد مع مدير فني جديد.
وعقد الأهلي عدة صفقات عالمية الفترة الماضية، كان أبرزها ضم إدوارد ميندي، حارس مرمى تشيلسي، ويسعى حاليا لضم النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول السابق.
ورحل فيرمينو عن ليفربول بعدما أمضى 8 سنوات مع "الريدز"، حيث انتهى عقده مع النادي بنهاية الموسم الماضي 2022-2023.
وينطلق الدوري السعودي في موسمه المقبل، بشكل رسمي، حسب ما أعلنت رابطة دوري المحترفين في بيان رسمي، في 11 أغسطس 2023، ومن المقرر الإعلان عن جدول المباريات في الأسابيع المقبلة.