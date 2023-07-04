تقرير: الأهلي السعودي يستهدف التعاقد مع المدرب أنطونيو كونتي

كشفت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" أن النادي الأهلي السعودي مهتم بالتعاقد مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة خلفًا للمدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

ومنذ أن غادر كونتي قيادة توتنهام لم يتعاقد مع أي فريق جديد، حيث لم يُكمل المدرب موسمه الثاني بالكامل مع الفريق اللندني، وذلك بعد أن وصل إلى السبيرز في نوفمبر 2021 بينما غادر الفريق في مارس 2023 بالاتفاق المشترك مع إدارة توتنهام.

ووفقًا لما ذكره الموقع الإيطالي، اليوم الثلاثاء، فإن "الأهلي مهتم بالتعاقد مع كونتي، ولكن فرص قبول العرض ما زالت ضعيفة حتى الآن".