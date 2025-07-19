الموعد والقنوات الناقلة لمباريات سداسي التتويج في الدوري الليبي

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم بشكل رسمي مواعيد مباريات مرحلة "سداسي التتويج" في الدوري المحلي.

وتشارك 6 أندية في المرحلة الأخيرة للدوري الليبي وهي الاتحاد والأهلي طرابلس والأهلي بنغازي والهلال والأخضر.

وتحدد مرحلة سداسي التتويج هوية بطل الدوري الليبي في الموسم الحالي بجانب الفرق المشاركة في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام مرحلة سداسي التتويج في مدينة ميلانو الإيطالية على خمس جولات حيث تشمل كل جولة 3 مباريات.

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وتنطلق منافسات مرحلة سداسي التتويج يوم الجمعة 25 يوليو الجاري بلقاءات السويحلي ضد الهلال والاتحاد مع الأخضر بينما يلتقي الأهلي طرابلس ضد الأهلي بنغازي.

وتقام الجولة الثانية يوم 29 يوليو الجاري بلقاءات الأهلي بنغازي ضد الهلال وأيضاً الاتحاد ضد السويحلي والأخضر ضد الأهلي طرابلس.

وتقام الجولة الثالثة يوم 2 أغسطس المقبل بلقاء مرتقب بين الأهلي طرابلس والاتحاد كما يلعب الهلال ضد الأخضر ويواجه السويحلي منافسه الأهلي بنغازي.

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وتقام الجولة الرابعة يوم 6 أغسطس المقبل بلقاءات الاتحاد مع الهلال والأهلي طرابلس ضد السويحلي والأخضر ضد الأهلي بنغازي.

وتنطلق الجولة الأخيرة يوم 10 أغسطس المقبل بلقاء الأهلي بنغازي ضد الاتحاد كما يلعب الهلال ضد الأهلي طرابلس والأخضر مع السويحلي.

وتذاع المباريات عبر قناة ليبيا الرياضية 1 و2 بجانب قناة الوسط wtv.