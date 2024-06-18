رسائل غاضبة من غوميز وزيزو ضد حكم لقاء الزمالك والمصري

وشهدت المباراة جدلًا تحكيميًا حول ضربة الجزاء التي سددها أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك واصطدمت بالعارضة وسط مطالبات باحتساب اللعبة هدفًا من جانب لاعبي الفريق الأبيض بداعي تجاوز الكرة خط المرمى.

ولكن الحكم أحمد الغندور أكد أن اللعبة لم تتجاوز خط المرمى بعد الاستماع لمساعده محمود البنا حكم الفيديو.

ونشر زيزو لاعب الزمالك عبر خاصية ستوري بحسابه الشخصي بموقع انستغرام رسالة قائلًا:" حسبي الله ونعم الوكيل.. فجر علني".

وسخر مصطفى شلبي لاعب الزمالك أيضًا من القرارات التحكيمية قائًلا عبر انستغرام:" لماذا لم تقولوا منذ البداية؟ كنا قضينا إجازة العيد أفضل".