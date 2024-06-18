رسائل غاضبة من غوميز وزيزو ضد حكم لقاء الزمالك والمصري
وجه لاعبو الزمالك رسائل غاضبة تجاه أحمد الغندور حكم لقاء المصري البورسعيدي الذي أقيم مساء الاثنين بإستاد "برج العرب" بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري المصري.
وتلقى الزمالك هزيمته السادسة بالدوري المصري هذا الموسم خلال 19 مباراة لعبها حتى الآن بخسارته أمام المصري البورسعيدي بنتيجة 1-2 مساء الاثنين.
وشهدت المباراة جدلًا تحكيميًا حول ضربة الجزاء التي سددها أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك واصطدمت بالعارضة وسط مطالبات باحتساب اللعبة هدفًا من جانب لاعبي الفريق الأبيض بداعي تجاوز الكرة خط المرمى.
ولكن الحكم أحمد الغندور أكد أن اللعبة لم تتجاوز خط المرمى بعد الاستماع لمساعده محمود البنا حكم الفيديو.
ونشر زيزو لاعب الزمالك عبر خاصية ستوري بحسابه الشخصي بموقع انستغرام رسالة قائلًا:" حسبي الله ونعم الوكيل.. فجر علني".
وسخر مصطفى شلبي لاعب الزمالك أيضًا من القرارات التحكيمية قائًلا عبر انستغرام:" لماذا لم تقولوا منذ البداية؟ كنا قضينا إجازة العيد أفضل".
وشن البرتغالي جوزيه غوميز المدير الفني للزمالك هجومًا حادًا ضد الحكم مؤكدًا أن ركلة الجزاء التي سددها زيزو تجاوزت خط المرمى كما أنه من المفترض أن تتدخل تقنية الفيديو.
وأصدر مجلس الزمالك بيانًا رسميًا طالب خلاله بفتح تحقيق عاجل في الأخطاء التحكيمية خلال المباراة كما طالب بإبعاد الحكم أحمد الغندور وحكم الفيديو محمود البنا عن إدارة مبارياته.