ابنة مودريتش تساعد أردا غولر في تدريبات التعافي (فيديو)
نشر أردا غولر، لاعب ريال مدريد فيديو أثناء قيامه ببعض التدريبات للتعافي من الإصابة التي لحقت به خلال فترة الإعداد.
وغاب غولر الوافد الجديد على ريال مدريد عن انطلاق مباريات الفريق بسبب الإصابة التي لحقت به في فترة الإعداد والتي من المتوقع أن يعود منها بنهاية سبتمبر الجاري.
وانضم اللاعب التركي الشاب إلى ريال مدريد قادمًا من فنربخشة وسط توقعات بتألقه مع الفريق بعد الانطباع الجيد الذي تركه خلال التدريبات التي شارك بها.
وظهرت ابنة لوكا مودريتش وهي تساعد غولر في القيام ببعض التدريبات، إذ كانت تمرر له الكرة بيديها.
وأشار غولر إلى مودريتش في إنستغرام مع عبارة "المدرب الجديد".
ويستعد ريال مدريد لمواجهة خيتافي في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، إذ يتصدر الفريق المسابقة برصيد 9 نقاط من 3 مباريات.
وسيلعب ريال مدريد أمام خيتافي للمرة الأولى على ملعب سانتياغو برنابيو هذا الموسم.
وابتلي فريق ريال مدريد بالإصابات منذ انطلاق الموسم، إذ إنه فقد عددًا من لاعبيه، مثل: غولر، وسيبايوس، وميندي، وكورتوا، وميليتاو، وأخيرًا فينيسيوس جونيور.
وحسب كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، فإن النادي لا يخطط للدخول في سوق الانتقالات للتعاقد مع لاعبين جدد لتعويض الإصابات التي لحقت بالتشكيل مؤخرًا.