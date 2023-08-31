ابنة مودريتش تساعد أردا غولر في تدريبات التعافي (فيديو)

نشر أردا غولر، لاعب ريال مدريد فيديو أثناء قيامه ببعض التدريبات للتعافي من الإصابة التي لحقت به خلال فترة الإعداد.

وغاب غولر الوافد الجديد على ريال مدريد عن انطلاق مباريات الفريق بسبب الإصابة التي لحقت به في فترة الإعداد والتي من المتوقع أن يعود منها بنهاية سبتمبر الجاري.

وانضم اللاعب التركي الشاب إلى ريال مدريد قادمًا من فنربخشة وسط توقعات بتألقه مع الفريق بعد الانطباع الجيد الذي تركه خلال التدريبات التي شارك بها.