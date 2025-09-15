لا تجديد ولا زيادة.. سيد عبد الحفيظ يصدم إمام عاشور (فيديو)

وجّه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي المصري، صدمة قوية إلى إمام عاشور، نجم الفريق الأحمر، بسبب الحديث المستمر عن رغبته في تجديد عقده ومساواته بأحمد سيد "زيزو"، المنضم حديثًا للفريق في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الزمالك.

وجاءت تصريحات عبد الحفيظ الصادمة في أعقاب تعادل الأهلي مع إنبي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء أمس الأحد، واستمرار تقديم الفريق أداءً متراجعًا وإهدار النقاط بشكل غريب.

ويحتل الأهلي المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 6 نقاط، جمعها من الفوز بمواجهة وحيدة وهزيمة أمام بيراميدز والتعادل في 3 لقاءات.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية: "أول تصريح يجب أن يصدر من النادي الأهلي هو أنه لا يوجد تجديد عقود أو زيادات للاعبين، والعقد الموقّع حاليًّا مع أي لاعب سليم 100% ومستمر، ولازم الكل يعرف معنى اسم الأهلي أولًا، وبعد ذلك يمكننا مناقشة الأمور الفنية".

وأضاف: "من الواضح أن هناك مشكلة، والأشخاص داخل النادي عليهم أن يتحدثوا دون خجل أيًّا كان صاحب المشكلة. النتائج الحالية والأداء يشيران إلى وجود خلل ما ولا ينفع أن الأداء يقل مع الوقت، أليو ديانغ أمس ارتكب ضربة جزاء غريبة ولاعب إنبي ظهره للمرمى، وهناك لعبة مشابهة حدثت مع محمود حسن (تريزيغيه)، الأهلي سيئ جدا".

وتابع: "بالنسبة لي، أريد معرفة السبب وراء أداء اللاعبين، وفي الشوط الأول، لم يهدد إنبي مرمى الشناوي، بل كان الشناوي نفسه هو من خرج لهم دون مبرر واضح، وبالشوط الثاني، كان بإمكان إنبي الفوز على الأهلي".

وأردف: "أنا أحب (تريزيغيه) جدًّا، فهو لاعب ذو شخصية مميزة ونظيفة، ولكنه يتحمل عبء قيادة الفريق تحت ضغوط كبيرة، وقد وصل إلى مرحلة مرهقة من الضغط النفسي".

واستطرد: "لن نحلل أداء الأهلي ولن نتحدث عنه الآن، ويجب أن يعرف اللاعبون أولًا من هو الأهلي، وأن يفهموا معنى الأهلي وقميصه، ومعنى الدوري والجمهور والفوز، قبل أن نبدأ في تحليل الأداء".

وأشار: "نحتاج أن يدرك هؤلاء اللاعبون معنى الأهلي كونه ناديًا يمتلك العقلية القتالية، والشخصية القوية والروح والصرامة والرهبة والشراسة والنخوة، ويجب أن يفهموا معنى كل هذا قبل الحديث عن الأداء".

وأتم: "في آخر 8 مباريات سجل الأهلي هدفًا واحدًا في كل لقاء، ودخل مرماه هدف في كلّ منها، والمباراتان الوحيدتان اللتان لم يستقبل فيهما الأهلي أهدافًا انتهتا بالتعادل، كانتا مع إنتر ميامي وغزل المحلة، وفي كل مباراة سجل فيها الأهلي، دخل مرماه أهداف أيضًا".