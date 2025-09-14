عكس بينتو.. راغد النجار ينفذ تعليمات رونالدو ويتصدى لضربة جزاء (فيديو)

حجز نادي النصر صدارة الدوري السعودي للمحترفين بعدما تفوق على ضيفه الخلود بهدفين دون رد، في مواجهة شهدت لحظة فارقة حينما تصدى الحارس راغد النجار لركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، لينقذ فريقه من عودة مفاجئة كادت أن تقلب مجريات المباراة.

بدأ التفوق النصراوي مع انطلاقة الشوط الثاني، عندما افتتح النجم السنغالي ساديو ماني التسجيل في الدقيقة 52، ليمنح فريقه أفضلية معنوية.

وفي الدقيقة 81 عزز الإسباني إينيغو مارتينيز التقدم برأسية متقنة.

بفضل هذا الانتصار رفع النصر رصيده إلى 6 نقاط ليحتل المركز الأول بجدول الترتيب.

تدخل حاسم من النجار

المباراة كادت أن تأخذ منحنى آخر في الدقيقة 87، حين حصل الخلود على ركلة جزاء مثالية لتقليص الفارق والعودة إلى المنافسة، لكن الحارس راغد النجار وقف بثبات أمام تسديدة مزياني وأبعدها ببراعة.

وقبل تنفيذ الركلة ظهر كريستيانو رونالدو وهو يوجه النجار ببعض التعليمات، التي التزم بها الحارس ليخرج بلقطة حاسمة رجحت كفة فريقه.

تصرف النجار أعاد للأذهان الخطأ القاتل الذي ارتكبه الحارس بينتو مطلع الموسم في كأس السوبر أمام الأهلي، حين تسبب بهدف التعادل ثم فشل في صد أي ركلة ترجيح لتنتهي المباراة بخسارة النصر 3-5، وهو ما جعل الجماهير تقارن استجابة النجار لتعليمات رونالدو عكس ما قام به بينتو في تلك الليلة.

وطلب رونالدو من بينتو في مباراة الأهلي آنذاك عدم الخروج خلال لعب الضربة الركنية، إلا أنه لم يستمع إلى نصيحته ودفع الفريق الثمن بهدف التعادل، ثم خسارة لقب السوبر.

وأكد رغد النجار عبر تصريحات تليفزيونية أنه نفذ تعليمات رونالدو قبل تنفيذ ضربة الجزاء.

وأضاف:"تناقشت مع رونالدو قبل ركلة الجزاء واخترت الزاوية التي طلب مني الذهاب لها."