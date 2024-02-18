دعوات لحل سريع لاحتجاجات جمهور الدوري الألماني

دعا إيدن ترزيتش، مدرب بروسيا دورتموند، إلى التوصل "لحل سريع ومعقول" يضع حدًّا لشكاوى واحتجاجات الجماهير ضد خطط الاستثمار الخاص في دوري كرة القدم في ألمانيا، بعد أن عطَّلت الجماهير المحتجة على الخطة عددًا من مباريات البطولة، أمس السبت.

ومن خلال التصويت وافقت أندية الدرجتين الأولى والثانية في ألمانيا في ديسمبر الماضي على السماح بحصول مستثمر أجنبي على حصة في شركة الحقوق الإعلامية للدوري في إطار صفقة قدرت قيمتها بما يتراوح بين 900 مليون ومليار يورو (1.08 مليار دولار).

وقال ترزيتش للصحفيين: "أعتقد أننا جميعًا نرغب في التوصل لحل سريع ومعقول، سواء كنا في داخل الملعب أو خارجه".

وأضاف: "أعتقد أنه لا يتخيَّل أحد بغض النظر عن ما إذا كان هنا اليوم كمشجع بمفرده أو ضمن مجموعة أو مع عائلته، التفاعل مع كرة القدم بهذه الطريقة".