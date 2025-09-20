نجم الأهلي المصري يبكي في غرفة خلع الملابس

دخل محمود حسن "تريزيغيه"، نجم الأهلي المصري، في نوبة بكاء عقب مباراة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا، التي جمعت الفريقين، مساء الجمعة، ضمن مواجهات الجولة السابعة للدوري المصري الممتاز.

وكان "تريزيغيه" واجه هجوما لاذعا من الجماهير الحمراء قبل مواجهة الأمس ضد سيراميكا، ليذهب للمدرجات ويعتذر لهم، خاصة بعد ما بدر منه المباراة الماضية في مواجهة إنبي، فقد احتفل بطريقة غريبة ووضع يديه على فمه مطالبا الجمهور بـ"الصمت"، وهو ما اعتبره الجمهور بمثابة إهانة لهم، ورغم أن وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي، برر الأمر بأن رد فعل اللاعب لم يكن موجها للجماهير، ولكن لأحد الأشخاص سب "تريزيغيه" منفردا، لكن الجمهور واصل انتقاد اللاعب.

وقال مصدر داخل الأهلي، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن "تريزيغيه كان يبكي في غرفة الملابس، مقدما اعتذاره لجميع اللاعبين عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا".

وأضاف: "تريزيغيه بكى في غرفة خلع الملابس بسبب كثرة الضغوط الواقعة عليه خلال الفترة الماضية".

وتابع المصدر: "تريزيغيه اعتذر أيضا للاعبين عن تصرفه في المباراة الماضية وسوء الأداء وطلب منهم مواصلة الفوز في المباريات المقبلة".

وأتم: "جميع اللاعبين التفوا حوله وقاموا بدعمه، وأكدوا له أنهم سيواصلون تحقيق الانتصارات في المباريات المقبلة".

وحقق النادي الأهلي فوزا ثمينا على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي أُقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يغلق الأهلي ملف مباراة سيراميكا للتركيز أكثر على مباراة حرس الحدود، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

ورفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط في المركز العاشر من 6 مباريات مقابل 10 نقاط لسيراميكا الثامن، بالعدد نفسه من المباريات أيضا.