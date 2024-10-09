فيديو لرونالدو ونجله كريستيانو جونيور يكتسح الإنترنت.. ما السبب؟

أثار النجم البرتغالي وقائد النصر السعودي كريستيانو رونالدو الجدل والإعجاب في وقت واحد عبر منصات التواصل، اليوم الأربعاء، عندما اكتسح مقطع فيديو ظهر فيه مع ابنه كريستيانو جونيور الإنترنت، وأثار إعجاب الملايين من متابعي الأسطورة على المنصات الاجتماعية.

ويظهر أسطورة ريال مدريد باستمرار على مختلف حساباته الرسمية على منصات التواصل، إذ بجانب ما حققه من نجاحات داخل المستطيل الأخضر، يملك رونالدو مكانة كبيرة على المواقع الافتراضية، خصوصًا بعد إنشاء قناته الخاصة على موقع "يوتيوب" التي تجتذب كثيرًا من المشتركين.

وعادة ما يشارك رونالدو لحظات من حياته الخاصة واليومية مع عائلته، خاصة ابنه الأكبر كريستيانو جونيور الذي ينشط ضمن فريق الناشئين للنصر السعودي.

وأثار ظهور رونالدو مع نجله الأكبر، كريستيانو جونيور في مقطع فيديو وهما يتناولان الطعام، فيما كان رونالدو يوجه لابنه بعض النصائح للحفاظ على نمط حياة خاص بالرياضيين وقادر على مساعدته على النجاح في كرة القدم.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع على الإنترنت، فيما ظهر رونالدو وهو يفسر لابنه فوائد النهوض من النوم باكرًا، بينما كان كريستيانو جونيور يبدي في حديثه رغبته في العودة إلى النوم.

وإثر ذلك، ظهر رونالدو في الفيديو وهو يساعد كريستيانو جونيور على أداء تمارين بدنية شاقة لتقوية العضلات، داخل صالة الرياضة الخاصة في إقامة النجم البرتغالي الذي كان يأمر نجله بضرورة استكمال تلك الحصة الشاقة.

وحظي مقطع الفيديو الذي ظهر فيه قائد النصر السعودي وهو يظهر صرامته مع نجله على إعجاب الكثير من المتابعين، فيما اعتبره آخرون طريقة مثالية لتكوين بطل للمستقبل في كرة القدم.

وظهر كريستيانو وهو يدرب ابنه الأكبر على تقوية العضلات بشكل مكثف ودون شفقة، قبل أن يأخذ دوره في التدريبات الشاقة داخل الصالة الرياضية.

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ويطمح كريستيانو جونيور، الذي انضم في بداية العام 2023 إلى أكاديمية النصر السعودي وصعد خلال الموسم الجاري لفئة دون 15 عامًا، إلى أن يقتفي أثر أبيه ويتحول إلى نجم عالمي في كرة القدم.