رئيس مودرن فيوتشر يتحدث عن أنباء انتقال عمر كمال للأهلي
رفض وليد دعبس، رئيس مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر، الحديث عن التقارير التي تربط عمر كمال عبد الواحد، لاعب الفريق، بالرحيل في ميركاتو يناير المقبل، إما إلى الأهلي وإما الزمالك.
ويتألق عمر كمال الموسم الجاري، حيث سجل هدفين ضد الداخلية وطلائع الجيش بتسديدات من خارج منطقة الجزاء.
وقال وليد دعبس، في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: "الأهلي له معزة خاصة عندي والزمالك أيضًا، ولكن نريد أن نتعامل بطريقة جديدة بين الأندية ويكون فيه احترام بين الأندية المختلفة، ولو عايزين لاعب نتفاوض مع بعض وليس عن طريق التفاوض مع اللاعب مباشرة، خاصة أن عمر كمال لاعب على خلق عالٍ".
وأضاف: "عمر كمال ليس فقط يستحق أن يلعب في الأهلي أو الزمالك، وإنما يستحق أن يحترف؛ لأنه موهبة وهو لاعب جوكر وينشط في الجانبين الأيمن والأيسر ويسجل بشكل رائع، وأنا مع فكرة أن أي لاعب تتاح له الفرص الحقيقية وتليق به وإمكانياته واسمه لن أتأخر في الموافقة على رحيله للاحتراف ويجب عدم التمسك به لأنه خسارة للكل ولمنتخب مصر، وهذا تجاه من اتجاهاتنا أن يكون لدينا حضّانة للاعبين المصريين الذين يجدون طريقهم للاحتراف".
وتابع: "عندما بدأ نادي فيوتشر تم دعمه من النادي الأهلي بشكل كبير جدًّا، وأقولها صراحة، كنت أشعر أن جماهير الأهلي تشجع فيوتشر، هم قوة كبيرة جدًّا وكذلك جماهير الزمالك".
وأوضح: "أريد تحسين علاقتي مع جميع الأندية دون أن تحدث هزة لدى فريقي، هدفنا أن يكون هناك احترام متبادل ولا مانع من عقد صفقات تبادلية، وحكاية الأندية الجماهيرية مهمة جدًّا للاعبين بالطبع".
وانضم عمر كمال لصفوف فيوتشر في 2021 قادمًا من المصري البورسعيدي، علمًا بأنه وقع للزمالك لكن انتقاله توقف بسبب إيقاف الأبيض عن القيد في الصيف نفسه.
الظهير البالغ 30 عامًا ارتدى قميص فيوتشر في 62 مباراة سجل 10 أهداف وصنع 1 في جميع المسابقات وتوج بلقب كأس الرابطة المصرية 2021.