رئيس مودرن فيوتشر يتحدث عن أنباء انتقال عمر كمال للأهلي

رفض وليد دعبس، رئيس مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر، الحديث عن التقارير التي تربط عمر كمال عبد الواحد، لاعب الفريق، بالرحيل في ميركاتو يناير المقبل، إما إلى الأهلي وإما الزمالك.

ويتألق عمر كمال الموسم الجاري، حيث سجل هدفين ضد الداخلية وطلائع الجيش بتسديدات من خارج منطقة الجزاء.

وقال وليد دعبس، في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: "الأهلي له معزة خاصة عندي والزمالك أيضًا، ولكن نريد أن نتعامل بطريقة جديدة بين الأندية ويكون فيه احترام بين الأندية المختلفة، ولو عايزين لاعب نتفاوض مع بعض وليس عن طريق التفاوض مع اللاعب مباشرة، خاصة أن عمر كمال لاعب على خلق عالٍ".