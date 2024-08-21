كشفت تقارير إعلامية عن توالي الاستقالات في النصر السعودي، بعد رحيل رئيس النادي إبراهيم المهيدب، وتبعه قفاري صالح القفاري، عضو مجلس الإدارة، بساعات معدودة.

أعلن إبراهيم المهيدب، رئيس نادي النصر، يوم الاثنين، استقالته من منصبه وذلك بعد أيام من خسارة الفريق في نهائي كأس السوبر المحلية التي تشكل بداية الموسم الجديد.

وكان الهلال تغلَّب على غريمه المحلي النصر 4-1، يوم السبت الماضي، في نهائي كأس السوبر السعودية ليحرز الهلال اللقب للمرة الثانية على التوالي، والخامسة في تاريخه، ليواصل الابتعاد في صدارة أكثر الفرق تحقيقًا للبطولة بفارق ثلاثة ألقاب عن النصر.

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وعقب استقالة المهيدب بساعات قليلة، قال صالح القفاري عبر حسابه الشخصي بمنصة "إكس": "تقديرًا وإيمانًا برؤية أخي الحبيب إبراهيم المهيدب، الذي قدم الغالي والنفيس خلال شهرين من رئاسته لنادي النصر، أعلن استقالتي من مجلس إدارة النصر متمنيًا للعالمي التوفيق خلال المرحلة القادمة".

ولكن استقالة القفاري لم تكن اللأخيرة، إذ كشف الإعلامي الرياضي علي العنزي، في تصريحات تلفزيونية، أن عضو مجلس إدارة نادي النصر زياد وهبي قدَّم استقالته هو الآخر.

وأضاف: "بدأنا الحلقة باستقالة الرئيس من الشركة غير الربحية ثم تبعه الأعضاء واحد تلو الآخر، ويبدو أن باقي أعضاء مجلس الإدارة في طريقهم للرحيل".

وفشل النصر في التتويج بأي لقب محلي منذ تتويجه بلقب كأس السوبر السعودي عام 2019.

وذكرت تقارير صحفية سعودية أن المهيدب دخل في خلافات مع غويدو فينغا، رئيس النصر التنفيذي، بسبب رغبة الأول في التخلص من خدمات المدرب لويس كاسترو عقب خسارة السوبر السعودي، فيما أصر الأخير على إبقائه.

ويستهل النصر، وصيف بطل الموسم الماضي، مشواره في الدوري، مساء الخميس عندما يستضيف الرائد.