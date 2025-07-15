أول تعليق من كريستيانو رونالدو على تعيين جيسوس مدربا للنصر (صورة)

أظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو، أول رد فعل رسمي منذ إعلان نادي النصر التعاقد مع البرتغالي جورجي جيسوس مدربًا جديدًا للفريق.

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وجاء هذا التعليق بعد ساعات فقط من الكشف الرسمي عن عودة جيسوس إلى الدوري السعودي للمحترفين، حيث سيتولى قيادة "العالمي" لموسم واحد خلفًا للإيطالي ستيفانو بيولي.

وكان النصر قد أعلن، أمس الاثنين، تعاقده مع جيسوس (70 عامًا)، الذي يملك خبرة كبيرة في المسرح السعودي بعد تدريبه لفريق الهلال في ولايتين سابقتين، قبل أن ينفصل عنهم في مايو الماضي.

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ومن الواضح أن رونالدو، الذي جدد عقده مع النصر لموسمين إضافيين، يرى في المدرب البرتغالي خطوة مهمة لتعزيز فرص الفريق في المنافسة على الألقاب المحلية والقارية خلال الموسم المقبل 2025-2026.

يُذكر أن النصر أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري السعودي، مما أهلّه للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2، وهو ما دفع إدارة النادي إلى التحرك سريعًا لتعيين مدرب ذي خبرة عالية مثل جيسوس، خاصة بعد قرار إنهاء التعاقد مع بيولي في يونيو الماضي.

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رد فعل رونالدو

عبّر كريستيانو رونالدو عن سعادته بهذا التعيين، مؤكدًا ترحيبه بالمدرب المخضرم عبر منصاته الاجتماعية.

وأظهر رونالدو حماسه لبداية جديدة تحت قيادة جيسوس، حيث نشر على حسابه الرسمي في "إنستغرام" صورة للمدرب البرتغالي مرفقةً بكلمة ترحيب قصيرة ولكنها معبّرة: "مرحبًا مستر جورجي جيسوس".