ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

قلص هاري كين نجم توتنهام الفارق مع إيرلينغ هالاند هداف الدوري الإنجليزي إلى 7 أهداف بعدما سجل هدفا في مباراة السبيرز مع ليدز يونايتد في الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هاري كين هدفا لتوتنهام على ليدز يونايتد في الدقيقة الثانية بتسديدة يمينية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من هيونغ مين سون.

وبات رصيد هاري كين 29 هدفا في المركز الثاني في ترتيب الهدافين ويتأخر بـ7 أهداف عن إيرلينغ هالاند الذي سجل 36 هدفا.