لماذا لا يبدو صادما خروج منتخب ألمانيا المبكر من كأس العالم؟

صعقت ألمانيا الجميع عندما ودعت كأس العالم لكرة القدم... حسنا لسنا في 2018 لكننا الآن في 2022، فقد ودعت بطلة العالم أربع مرات البطولة للمرة الثانية على التوالي من الدور الأول.

وما حدث في 2018 تكرر في 2022، فألمانيا دخلت النهائيات بدفاع لم يخرج بشباك نظيفة في مباراة رسمية منذ الفوز 9/0 على ليختنشتاين في التصفيات المؤهلة إلى قطر في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي.