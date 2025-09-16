نجم منتخب مالي يتمرد للرحيل إلى الترجي التونسي

بدأ اللاعب المالي مصطفى سانغاري، مهاجم ليفسكي صوفيا البلغاري، الضغط على إدارة ناديه من أجل الرحيل إلى الترجي التونسي.

ويرغب الترجي في التعاقد مع مهاجم جديد لتدعيم صفوفه في الانتقالات الحالية، خاصة في ظل النقص العددي في هذا المركز.

وبحسب صحيفة "sports zone" البلغارية فإن الترجي قدم عرضاً لضم اللاعب المالي مقابل 1.5 مليون يورو.

وأشارت إلى أن النادي البلغاري رفض العرض، وهو ما فجّر تمرد اللاعب سانغاري الذي قاطع التدريبات قبل لقاء لودوغوريتش في الدوري المحلي.

ويضغط اللاعب بكل قوة من أجل الانتقال إلى صفوف الترجي في الأيام القليلة الماضية.

ويلعب سانغاري صاحب الـ 26 عاماً في صفوف منتخب مالي، وخاض 4 مباريات دولية.

ولعب المهاجم المالي في أندية: راسينغ، وإميان، وبورغو، في فرنسا قبل رحيله إلى فارزيم البرتغالي، ثم انضم إلى ليفسكي صوفيا في سبتمبر 2024.

وسجل اللاعب في الموسم الحالي 3 أهداف في 8 مباريات مع الفريق البلغاري، كما أنه يتمتع بقدرات بدنية وفنية مميزة.

يشار إلى أن الترجي قد تغلب على نجم المتلوي بثنائية دون رد، مساء اليوم الثلاثاء، في الدوري التونسي.