فرض مهاجم نادي برشلونة فيرمين لوبيز نفسه نجما لمباراة منتخب بلاده إسبانيا أمام اليابان في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024.

وبعد أن سجل هدفا في شباك جمهورية الدومينكان، واصل نجم الفريق الكاتالوني عروضه القوية في موسم لافت للغاية للاعب البالغ من العمر 21 عاما، وذلك بعد أن كان ضمن تشكيلة منتخب "لاروخا" قبل أسابيع قليلة بمساهمته في التتويج بكأس أوروبا للأمم 2024.

وسجل فيرمين لوبيز واحدا من أجمل أهداف الأولمبياد حتى الآن، وذلك في الدقيقة 73 من مباراة ربع النهائي أمام اليابان ليضع المنتخب الأولمبي الإسباني على مشارف نصف النهائي في مواجهة أخرى بين المغاربة والإسبان بعد مونديال 2022.

وجاء هدف لوبيز، الذي كان سجل الهدف الأول أيضا، من ركلة ركنية اختار زميله غوميز أن يلعبها بشكل غير مألوف وذلك بتمرير الكرة خارج مناطق الجزاء وبعيدا عن كوكبة المدافعين لتصل إلى نجم برشلونة الذي روض الكرة بالصدر ثم أرسل قذيفة قوية سكنت الزاوية العليا للمرمى الياباني في واحد من أجمل الاهداف إلى جانب هدف النجم المغربي عبد الصمد الزلزولي أمام العراق في الدور الأول.

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وحقق منتخب إسبانيا الفوز (3 ـ 0) على اليابان، ليضرب موعدا مع المنتخب المغربي في نصف النهائي يوم الإثنين المقبل 5 أغسطس.

وقدم فيرمين لوبيز موسما لافتا في 2024 عندما رفع حتى الآن رصيده من الأهداف إلى 16 هدفا، من بينها 11 هدفا مع البلوغرانا: 8 أهداف في الدوري وهدفان في دوري أبطال أوروبا بجانب هدف واحد في كأس الملك.

وسجل لوبيز ثلاثة أهداف مع إسبانيا خلال العام الجاري، وذلك بمعدل هدف مع منتخب دون 21 عاما في تصفيات يورو، وهدف في مباراة ودية مع المنتخب الأول، بجانب 3 أهداف المنتخب الأولمبي من بينها ثنائية في شباك اليابان.

وساهم فيرمين لوبيز في تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس أمم أوروبا 2024، للمرة الرابعة في تاريخ إسبانيا، رغم أنه خاض نصف ساعة فقط في السباق القاري نحو اللقب.