رسميًا.. ساديو ماني خارج قائمة السنغال لكأس العالم بسبب الإصابة

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم غياب المهاجم ساديو ماني عن المنتخب الوطني في كأس العالم التي تنطلق يوم الأحد المقبل بسبب الإصابة التي ستحرمه من الانضمام للفريق في قطر.

وقال الاتحاد عبر موقعه الرسمي على الإنترنت من خلال أطباء الفريق الوطني مانويل ألفونسو والدكتور عبد الرحمن فيديور على الحالة الصحية لماني.

وأكد الأطباء أن حالة ماني لا يمكن معها لحاقه بمباريات الفريق ضمن المجموعة الأولى في نهائيات كأس العالم، حيث تم استبعاده من التشكيلة نظرا لعدم قدرته على التعافي في الوقت المناسب.