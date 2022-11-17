رسميًا.. ساديو ماني خارج قائمة السنغال لكأس العالم بسبب الإصابة
أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم غياب المهاجم ساديو ماني عن المنتخب الوطني في كأس العالم التي تنطلق يوم الأحد المقبل بسبب الإصابة التي ستحرمه من الانضمام للفريق في قطر.
وقال الاتحاد عبر موقعه الرسمي على الإنترنت من خلال أطباء الفريق الوطني مانويل ألفونسو والدكتور عبد الرحمن فيديور على الحالة الصحية لماني.
وأكد الأطباء أن حالة ماني لا يمكن معها لحاقه بمباريات الفريق ضمن المجموعة الأولى في نهائيات كأس العالم، حيث تم استبعاده من التشكيلة نظرا لعدم قدرته على التعافي في الوقت المناسب.
وكان مهاجم بايرن ميونخ الألماني قد سافر مع الفريق على أمل أن يتمكن من التعافي خلال الأسابيع القليلة المقبلة وتردد أنه لا يمكن أن يكون متاحا في أول مباراتين بالمجموعة الأولى التي تضم قطر والإكوادور وهولندا على أمل مشاركته في المباراة الثالثة بدور المجموعة ودور الستة عشر في حال تأهل بطلة أفريقيا.
وانضم المهاجم البالغ من العمر 30 عاما لتشكيلة السنغال المكونة من 26 لاعبا لكأس العالم، والتي تنطلق يوم الأحد، رغم إصابته في الساق اليمنى خلال اللعب مع فريقه بايرن ميونخ الألماني قبل البطولة.
وقال أليو سيسيه المدير الفني للسنغال إن ماني لا يحتاج لجراحة لكن آماله في اللعب أمام هولندا في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني تبدو ضعيفة. وأوضح "قررت استدعاءه لأننا جربنا ذلك مع إسماعيلا سار أثناء كأس أمم أفريقيا ونجح الأمر".
وتابع: "ماني سيخضع لعدة اختبارات هذا الأسبوع، إنه لا يحتاج إلى عملية جراحية وهذا خبر سار. سيستغرق الأمر من أسبوع إلى 10 أيام لمعرفة كيف يسير التعافي".