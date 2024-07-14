أزمة بين النني وإبراهيم عادل في منتخب مصر الأولمبي

كشف مصدر داخل المنتخب الأولمبي المصري، وجود أزمة جديدة داخل أروقة المعسكر، بين محمد النني وإبراهيم عادل، قبيل انطلاق منافسات أولمبياد باريس.

ويلعب منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024، التي ستنطلق في نهاية الشهر الجاري.

وأسفرت قرعة منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024 عن وقوع المنتخب الأولمبي المصري ضمن المجموعة الثالثة برفقة منتخبات: إسبانيا، والدومينيكان، وأوزبكستان.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن إبراهيم عادل لاعب الفريق غاضب بشدة؛ بسبب سحب شارة القيادة منه ومنحها لمحمد النني.

وأضاف: "إبراهيم افتعل أزمة كبيرة داخل المعسكر؛ بسبب هذا القرار مع الجهاز الإداري للمنتخب، لأنه يرى أنه الأحق بشارة القيادة في هذا المحفل الكبير خاصة بعد تألقه وجهده مع المنتخب في الفترات الماضية".

وأضاف أن زملاء إبراهيم في المنتخب حاولوا تهدئة اللاعب، ولكن الجميع فشل في احتواء الموقف.

وأتم أن ميكالي المدير الفني للفراعنة سيعقد جلسة مع إبراهيم عادل والنني لتهدئة الأجواء بينهما.

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واختار ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، الثنائي محمد النني نجم آرسنال السابق، وأحمد سيد "زيزو" نجم الزمالك، لتدعيم الفراعنة في الأولمبياد.

ووفقًا لما ذكره اتحاد الكرة المصري عبر حسابه على "فيسبوك"، فإن النني سيكون القائد الأول لمنتخب مصر الأولمبي في البطولة، يليه أحمد سيد "زيزو".

ثم يأتي في المركز الثالث لترتيب قادة منتخب مصر الأولمبي في باريس إبراهيم عادل، نجم بيراميدز وقائد المنتخب الأولمبي.

وبذلك يكون ترتيب حاملي شارة قيادة منتخب مصر الأولمبي بحسب نظام الأقدمية.