هاري كين يكسر رقم روني ويصبح الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا

وهز مهاجم توتنهام هوتسبير الشباك قبل وقت قصير من نهاية الشوط الأول ليمنح فريقه التقدم 2-صفر ليتخطى رقم واين روني الذي كان يتقاسم معه الرقم القياسي.

وجاءت أهداف كين في 81 مباراة بينما سجل روني 53 هدفا في 120 مباراة.

وكانت هذه لحظة خاصة لقائد منتخب إنجلترا الذي أتيحت له فرصة لتحطيم الرقم القياسي في مباراة دور الثمانية لكأس العالم أمام فرنسا لكنه أضاع ركلة جزاء في الهزيمة 2-1 في قطر.

وهذا هو ثاني رقم قياسي يحطمه كين هذا الموسم بعد أن تجاوز مجموع أهداف جيمي جريفز البالغ 266 هدفا مع توتنهام الشهر الماضي.

ويملك هاري كين الآن 271 هدفا مع النادي اللندني.