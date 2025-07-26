جون إدوارد يحسم أخطر ملفات الزمالك

كشفت مصادر قريبة من إدارة الزمالك بأن جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي الأبيض، اتخذ قرارا مهما في أبرز ملف يخص تعاقدات الفريق في الميركاتو الصيفي.

وكان جون إدوارد منذ توليه المسؤولية بشكل رسمي قام بإنجاز العديد من الأمور بشكل مميز والتعاقد مع عدة لاعبين في مراكز يحتاجها الفريق، بالإضافة للتعاقد مع البلجيكي يانيك فيريرا لقيادة الفريق الأبيض فنيا.

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ووفقا للمصادر، فإنه بعد فشل النادي في إقناع الفرنسي تيدي أوكو، لاعب لوزيرن السويسري، بتنفيذ اتفاقه مع النادي بعد توقيعه على عقود رسمية ورفضه الانضمام للزمالك ورحل إلى سويسرا، اتخذ إدوارد قرار التعاقد مع لاعب أجنبي آخر في مركز الجناح، حيث استقرّ بالفعل على اسمَين في مركز الجناح الأيمن، وتم التوصّل إلى اتفاق مبدئي معهما.

وأشارت المصادر إلى أن أسماء اللاعبين وبياناتهما عُرضت كاملةً على المدير الفني للفريق، يانيك فيريرا، من أجل اختيار أحدهما، على أن يُحسم القرار خلال ساعات، ليباشر المدير الرياضي إجراءات التعاقد النهائي مع أحدهما.

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وينتهي اليوم السبت معسكر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في العاصمة الإدارية، والذي خاض خلاله الفريق مباريات ودية متدرجة المستوى.

وتقرر أن يستأنف الفريق الأبيض التدريب بصورة اعتيادية بعد راحة سلبية للاعبين لمدة 24 ساعة فقط.

وأشاد فيريرا، بما حققه الفريق في معسكر العاصمة الإدارية، والمردود الإيجابي من المباريات الودية، وحالة الانسجام التي وصل إليها اللاعبون واندماج الصفقات الجديدة.