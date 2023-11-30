أليسون يُزيد أوجاع ليفربول
تلقى ليفربول صدمة قوية اليوم الأربعاء، بعد تأكيد غياب حارسه الأساسي، البرازيلي أليسون بيكر، لمدة أسبوعين بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال مباراة مانشستر سيتي الأسبوع الماضي في الدوري الإنجليزي.
وتعرض بيكر للإصابة خلال مواجهة "السيتيزنس"، ولكنه استمر داخل المستطيل الأخضر حتى نهاية اللقاء، رغم معاناته من آلام على مستوى العضلة المأبضية.
وأكد المدير الفني لـ"الريدز"، الألماني يورغن كلوب، خلال المؤتمر الصحافي اليوم عشية مواجهة لاسك لينز النمساوي في الدوري الأوروبي على ملعب أنفيلد رود: "بيكر لن يلعب غداً، وسيغيب أيضاً عن مواجهة الأحد في الدوري أمام فولهام".
إلا أن المدرب الألماني أكد في نفس المؤتمر أن إصابة البرتغالي ديوغو جوتا هي الأصعب، حيث أصيب نفس اللاعب في العضلات المأبضية ولكن بقوة أكبر، ولكنه لم يحدد مدة غيابه.
ويتصدر ليفربول المجموعة الخامسة بتسع نقاط من أربع مباريات بفارق نقطتين عن تولوز، بعد الخسارة 3-2 أمام الفريق الفرنسي في وقت سابق هذا الشهر.
ويحتل أونيون سان جيلواز المركز الثالث برصيد أربع نقاط بفارق نقطة واحدة عن لاسك متذيل الترتيب.
وحال فوزه على لاسك سيضمن ليفربول التأهل لدور الستة عشر في صدارة المجموعة.