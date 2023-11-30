أليسون يُزيد أوجاع ليفربول

وتعرض بيكر للإصابة خلال مواجهة "السيتيزنس"، ولكنه استمر داخل المستطيل الأخضر حتى نهاية اللقاء، رغم معاناته من آلام على مستوى العضلة المأبضية.

وأكد المدير الفني لـ"الريدز"، الألماني يورغن كلوب، خلال المؤتمر الصحافي اليوم عشية مواجهة لاسك لينز النمساوي في الدوري الأوروبي على ملعب أنفيلد رود: "بيكر لن يلعب غداً، وسيغيب أيضاً عن مواجهة الأحد في الدوري أمام فولهام".

إلا أن المدرب الألماني أكد في نفس المؤتمر أن إصابة البرتغالي ديوغو جوتا هي الأصعب، حيث أصيب نفس اللاعب في العضلات المأبضية ولكن بقوة أكبر، ولكنه لم يحدد مدة غيابه.