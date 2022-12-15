فرنسا تُنهي أحلام المغرب وتصعد لمواجهة الأرجنتين في نهائي كأس العالم

وحاول المغرب أن يصبح أول منتخب على الإطلاق من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية يصل إلى النهائي، لكنه تعرض لضربة مبكرة بإصابة المدافع نايف أكرد قبل انطلاق المباراة مباشرة، ثم زميله القائد رومان سايس الذي خرج في الدقيقة 21 وشارك سليم أملاح بدلا منه.

وقبل الاستراحة بدقيقة واحدة، سدد المغربي جواد الياميق ركلة خلفية مذهلة لكن هوجو لوريس حارس فرنسا أنقذها ببراعة.

وقبلها بدقائق أنقذ لوريس أيضا تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وقبل انطلاق الشوط الثاني، قرر وليد الركراكي مدرب المغرب استبدال نصير مزراوي، العائد من الإصابة، ومشاركة يحيى عطية الله الذي صنع هدف الفوز 1-صفر على البرتغال في دور الثمانية.

واستحوذ المغرب على الكرة طيلة أحداث الشوط الثاني، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، فمن هجمة مرتدة نجح كولو مواني في إضافة الهدف الثاني للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 79.