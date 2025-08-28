"يويفا" يجري تعديلا مهما في موعد نهائي دوري أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الخميس، عن تعديل مهم في جدول مبارياته، إذ تقرر أن ينطلق نهائي دوري أبطال أوروبا اعتبارًا من نسخة 2026 في بودابست في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية والقاهرة، بدلًا من العاشرة مساء.

ووفقًا لليويفا، فإن هذا القرار يهدف إلى تحسين تجربة يوم المباراة بشكل عام بالنسبة للجماهير والفرق والمدن المضيفة، مع تعزيز الجوانب اللوجستية والتنظيمية، فضلًا عن توفير فوائد ملموسة.

وجاء في البيان: "هدفنا هو جعل يوم المباراة تجربة ممتعة حقًّا لجميع الراغبين في أن يكونوا جزءًا من هذه الإثارة، وخلق أجواء أكثر ترحيبًا تسهّل على العائلات والأطفال حضور أهم مباراة للأندية في الموسم".

وسيتيح هذا التغيير للمشجعين القادمين من خارج المدينة فرصًا أفضل لاستخدام وسائل النقل العام بعد المباراة؛ ما يجعل عودتهم أكثر أمانًا وراحة من الاستاد، أما بالنسبة للمدن المضيفة، فسيُسهم التوقيت الجديد في تعزيز الأثر الاقتصادي الإيجابي للحدث من خلال منح المشجعين فرصة أكبر لمواصلة احتفالاتهم بعد انتهاء اللقاء.

كما أوضح "يويفا" أن التوقيت الجديد يتماشى مع نافذة بث أكثر ملاءمة؛ ما يتيح للنهائي أن يصل إلى جمهور تلفزيوني ورقمي أوسع حول العالم، مع تركيز خاص على استقطاب المشاهدين الأصغر سنًّا.

وأكد الاتحاد أن هذا التغيير يأتي في إطار إعطاء الأولوية لتجربة الجماهير عند التخطيط، مضيفًا: "نهائي دوري أبطال أوروبا هو الذروة الحقيقية لموسم كرة القدم، والتوقيت الجديد سيجعله أكثر سهولة وإتاحة وشمولية للجميع".

ومن جانبه، قال رئيس "يويفا"، ألكسندر تشيفرين: "بينما يُعد بدء المباريات في الساعة العاشرة مناسبًا لمباريات منتصف الأسبوع، فإن انطلاق المباراة النهائية يوم السبت في وقت أبكر يعني أيضًا نهايتها بشكل أبكر، بغض النظر عن الأشواط الإضافية أو ركلات الترجيح، ويمنح المشجعين فرصة للاستمتاع ببقية الأمسية مع الأصدقاء والعائلة، والتفكير في أهم مباراة في الموسم".

موعد القرعة

ومن المنتظر، أن يجري "يويفا"، مساء اليوم، مراسم قرعة الدور الأول (الدور الرئيسي) من النسخة الـ71 لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وتأهل 29 فريقًا للدور الأول بشكل مباشر، فيما تأهلت 7 فرق من التصفيات التأهيلية للبطولة، والتي انتهت مساء أمس الأربعاء.

تجرى مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا عند الساعة الـ07:00 مساء اليوم الخميس (حسب توقيت مكة المكرمة) في مدينة موناكو الفرنسية.

ومنذ الموسم الماضي، تغير نظام البطولة القديم، ليصبح لدى كل فريق 8 مواجهات في الدور الأول، تحدَّد وفقًا للقرعة، حيث يلعب 4 منها على ملعبه، ومثلها خارج أرضه.

وعلى رأس القواعد المفروضة عند إجراء القرعة، عدم مواجهة فريقين من بلد واحد بعضهما بعضًا في مرحلة الدوري "الدور الأول"، وأيضًا لا يمكن لأكثر من فريقين من البلد ذاته، مواجهة الفريق ذاته.

وتقسم الفرق المتأهلة إلى 4 مستويات حسب التصنيف، ليخوض كل فريق مواجهتين من كل تصنيف، بمعنى أن فرق المستوى الأول ستخوض مواجهتين أمام فرق التصنيف ذاته، ومواجهتين مع كل من فرق المستوى الثاني والثالث والرابع، حسب القرعة.

وبعد انتهاء مرحلة الدوري، يتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى في الترتيب، إلى دور الـ16 مباشرة، فيما يخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا، يتأهل منه 8 فرق أخرى.