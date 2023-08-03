مرتضى منصور يعلن رحيله نهائيًا عن الزمالك (فيديو)

المحكمة الإدارية العليا المصرية، قد قضت في وقت سابق برفض طعني وزارة الشباب والرياضة، ومرتضى منصور على عودة الأخير لرئاسة الزمالك، وتأييد عزله من رئاسة النادي.

بعد هذا الحكم ألزمت المحكمة مجلس إدارة نادي الزمالك، بإعلان منصب رئيس النادي شاغرًا، مع الدعوة لإجراء انتخابات عليه في أول جمعية عمومية للنادي.

وجاء حكم القضاء الإداري بزوال صفة منصور من رئاسة نادي الزمالك؛ على خلفية إدانته بحكم بات من محكمة النقض في 25 فبراير الماضي، بحبسه شهرًا؛ بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

وعقب هذه الأحكام مارس مرتضى منصور عمله، ولكن بمنصب جديد وهو رئيس هيئة الاشتراكات والعضويات بالنادي.