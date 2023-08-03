مرتضى منصور يعلن رحيله نهائيًا عن الزمالك (فيديو)
أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري المعزول عن منصبه، استقالته من منصبه –كرئيس للجنة الاشتراكات- بعد عزله من رئاسة النادي.
المحكمة الإدارية العليا المصرية، قد قضت في وقت سابق برفض طعني وزارة الشباب والرياضة، ومرتضى منصور على عودة الأخير لرئاسة الزمالك، وتأييد عزله من رئاسة النادي.
بعد هذا الحكم ألزمت المحكمة مجلس إدارة نادي الزمالك، بإعلان منصب رئيس النادي شاغرًا، مع الدعوة لإجراء انتخابات عليه في أول جمعية عمومية للنادي.
وجاء حكم القضاء الإداري بزوال صفة منصور من رئاسة نادي الزمالك؛ على خلفية إدانته بحكم بات من محكمة النقض في 25 فبراير الماضي، بحبسه شهرًا؛ بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.
وعقب هذه الأحكام مارس مرتضى منصور عمله، ولكن بمنصب جديد وهو رئيس هيئة الاشتراكات والعضويات بالنادي.
وقرر مرتضى منصور الاستقالة من منصبه "شفهيًا" وأعلن هذه الاستقالة في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية بموقع "يوتيوب".
وقال مرتضى منصور في الفيديو: "أخذت قراري بالخروج من المشهد وسأعود مشجع درجه ثالثة بين الجماهير".
وأضاف: "أقول لممدوح عباس الخناقة بيني وبينك خلاص، أرفع الحجز عن الأرصدة".
وواصل: "أنا ماشي خلاص ومسافر بعد مباراة النصر، واللي بيحب الزمالك بجد ينزل الانتخابات ويساعده، وبقول لممدوح عباس مرة أخرى فك الحجز عن الأرصدة".
وكشف مرتضى مصير نجله أمير المشرف العام على الكرة قالا: "هو حر فقد تعاقد مع أسماء وصفقات ثقيلة وسيقوم بتسليم العقود لمن سيأتي بعدنا".
ولم يحقق الزمالك أي بطولة هذا الموسم، حيث خسر الدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر وكأس مصر، وجميعها حققها الأهلي.
ويواجه مرتضى منصور غضبًا جماهيريًا من مشجعي النادي الأبيض ازداد مع الخسارة الثقيلة من الأهلي 4-1 في الدوري المحلي مساء الخميس الماضي.
وتقدم أحمد دعبس، وهو أحد أعضاء مجلس إدارة الزمالك باستقالته على خلفية خسارة مباراة القمة.