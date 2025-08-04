مفاجأة من فياريال.. قرار رسمي يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، اليوم الاثنين، تعاقده مع طبيب إسباني للفريق الأول لكرة القدم خلفاً للدكتور محمد أسامة.

وقضى أسامة ما يقرب من 8 أعوام في رئاسة الجهاز الطبي بنادي الزمالك قبل الرحيل عقب نهاية الموسم الماضي.

ويفتتح الزمالك مشواره في الدوري المصري يوم الجمعة المقبل بلقاء سيراميكا كليوباترا باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

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وأعلن نادي الزمالك تعاقده مع الإسباني جيرارد أوسو مانزانيت لتولي رئاسة الجهاز الطبي بناء على قرار جون إدوارد المدير الرياضي للفريق في إطار سعيه بالتنسيق مع النادي لتدعيم الجهاز الطبي بخبرات دولية متميزة تواكب أعلى المعايير العالمية وذلك بحسب بيان رسمي صادر عن القلعة البيضاء.

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وأكد نادي الزمالك في بيانه أن مانزانيت من الأسماء البارزة في مجال الطب الرياضي حيث شغل منذ نوفمبر 2021 منصب طبيب فريق فياريال الإسباني ويمتلك خبرة واسعة من خلال عمله في الدوري الإسباني.

وبحسب البيان: "يحمل الدكتور مانزانيت سجلاً أكاديمياً مميزاً حيث حصل على ماجستير في الطب الرياضي من جامعة TECH العالمية ودبلومة في الطب الكروي من برنامج FIFA وتخصص في الطوارئ والإصابات العظمية الرياضية والتصوير بالرنين المغناطيسي العضلي الهيكلي من جامعة فرانسيسكو دي فيتوريا في إسبانيا.

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ويضم تشكيل الجهاز الطبي الجديد للزمالك أيضاً الدكتور محمد شوقي رئيساً لجهاز العلاج الطبيعي وتطوير الأداء والدكتور عمرو عويضة أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل ومصطفى عبده للتأهيل وعلاء رجب معداً بدنياً وسعيد سويلم ومحمد الجزار للاستشفاء.