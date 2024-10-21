الهلال يحقق فوزًا تاريخيًا على العين بدوري أبطال آسيا للنخبة

خطف نادي الهلال السعودي فوزًا كبيرًا وتاريخيًا خارج قواعده، من مضيفه العين الإماراتي، بنتيجة 4/5، خلال مباراة الفريقين في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وشهدت المباراة هاتريك لسالم الدوسري وهاتريك لسفيان رحيمي، وعودة نيمار وبطاقة حمراء لعلي البليهي.

افتتح رينان لودي أهداف الفريق الزائر في الدقيقة 26، لكن سفيان رحيمي أدرك التعادل في الدقيقة 39.

واستعاد الهلال التقدم بهدفين من سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش وسالم الدوسري في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، الذي انتهى بتقدم الزعيم السعودي 1/3.

وفي الشوط الثاني قلص البديل ماتيو سنابريا الفارق وأحرز الهدف الثاني للعين في الدقيقة 63، قبل أن يعيد الدوسري التقدم بفارق هدفين للهلال بعدها بدقيقتين.

ورفض العين الاستسلام وجعل رحيمي النتيجة 4-3 في الدقيقة 67 بهدف جميل,

لكن قائد الهلال سالم الدوسري أكمل ثلاثيته وأحرز "الهاتريك" في الدقيقة 75، بتصويبة رائعة.

ونال البليهي مدافع الهلال بطاقة حمراء للمسة يد منعت هجمة للعين في الدقيقة 82.

ولم يكن هدف رحيمي الثالث من ركلة جزاء، والرابع للعين في الدقيقة 90، كافيا للعودة في النتيجة، ليخطف الهلال فوزًا تاريخيًا.

وواصل الهلال بقيادة المدرب جورجي جيسوس صدارة مجموعة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة، بعد أن رفع رصيده بهذا الفوز إلى 9 نقاط.

وتجمد رصيد العين حامل اللقب عند نقطة واحدة بعد ثلاث مباريات.