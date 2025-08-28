نجم الأهلي السعودي الجديد يودع فريقه (فيديو)

وجّه الجناح البرازيلي الشاب ماثيوس غونسالفيس، لاعب نادي فلامنغو، رسالة وداع مؤثرة إلى جماهير فريقه، مع اقترابه من الانتقال إلى النادي الأهلي السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وظهر اللاعب في مشاهد مصورة مستعرضا إنجازاته مع فلامنغو، تمهيدًا لانضمامه إلى صفوف "الراقي" كلاعب مواليد، وسط تقارير تشير إلى أن قيمة الصفقة تصل إلى 8 ملايين يورو.

أخبار ذات علاقة قبل مواجهة الأهلي السعودي.. كم صفقة أبرمها نيوم استعدادا لدوري روشن؟

أخبار ذات علاقة آخر صفقات الأهلي السعودي الأجنبية هذا الميركاتو

ويواصل الأهلي تحركاته لتدعيم صفوفه الأساسية بطلب من مدربه الألماني ماتياس يايسله، الذي شدّد في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فريقه المقبلة أمام نيوم على أهمية توسيع قاعدة الخيارات داخل الفريق، نظرا لكثرة المنافسات المقبلة والحاجة للمداورة بين اللاعبين دون التأثير على النتائج.

ويقص الأهلي شريط مبارياته في دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026 بمواجهة نيوم، مساء اليوم الخميس، على ملعب "الإنماء" في جدة.

غونسالفيس (22 عامًا)، ابن أكاديمية فلامنغو، نجح في التتويج بكأس البرازيل 2024 وكأس السوبر "الملك" 2025، فضلًا عن ألقاب بارزة في الفئات السنية، أبرزها الثنائية التاريخية في كأس العالم تحت 20 عاما.

أخبار ذات علاقة 5 أشياء ترعب "الغول الجديد" من الأهلي السعودي

ويُعرف الجناح البرازيلي بسرعته ومهاراته العالية على الأطراف، حيث تألق في الدوري البرازيلي من خلال صناعة الأهداف وتسجيلها؛ ما جعله يُصنَّف كإحدى أبرز المواهب الصاعدة في بلاده، وجذب اهتمام الأهلي لتعزيز خطه الأمامي والمنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية.