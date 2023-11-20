بعد أزمتهما في منتخب مصر.. كهربا يدعم إمام عاشور والشحات (صورة)

نشر محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري رسالة دعم لزميليه إمام عاشور وحسين الشحات بعد أيام من أزمتهما في منتخب مصر.

واستبعد روي فيتوريا الشحات وعاشور من مباراة سيراليون ومصر في تصفيات كأس العالم بسبب عدم الالتزام بالبرنامج التدريبي الموضوع لهما رفقة زميلهم طارق حامد لاعب ضمك.