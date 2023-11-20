بعد أزمتهما في منتخب مصر.. كهربا يدعم إمام عاشور والشحات (صورة)
نشر محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري رسالة دعم لزميليه إمام عاشور وحسين الشحات بعد أيام من أزمتهما في منتخب مصر.
واستبعد روي فيتوريا الشحات وعاشور من مباراة سيراليون ومصر في تصفيات كأس العالم بسبب عدم الالتزام بالبرنامج التدريبي الموضوع لهما رفقة زميلهم طارق حامد لاعب ضمك.
ورفعت مصر رصيدها في تصفيات المونديال إلى ست نقاط بتحقيق فوزين متتاليين على جيبوتي وسيراليون.
ولم يعلق روي فيتوريا مدرب مصر على أزمة الثلاثي عاشور والشحات وحامد واكتفى ببيان اتحاد الكرة حول الأمر.
ونشر كهربا عبر انستغرام صورة تجمعه بالشحات وإمام واضعا وجوه "النينجا وقبعة الساحر" فوق الثنائي.
ويشتهر حسين الشحات بلقب النينجا فيما يلقب إمام عاشور بالساحر.
ولم يضم فيتوريا مدرب مصر محمود كهربا لمعسكر منتخب مصر الأخير.
ورفعت مصر رصيدها إلى ست نقاط من انتصارين متتاليين في صدارة المجموعة الأولى فيما تجمد رصيد سيراليون، التي خاضت المباراة على استاد صمويل كانيون دو في مونروفيا عاصمة جارتها ليبيريا، عند نقطة واحدة من مباراتين في المركز الخامس وقبل الأخير.
وتتطلع مصر للمشاركة في البطولة التي ستقام في أمريكا الشمالية بعد غيابها عن النسخة الماضية التي استضافتها قطر.