هل فسخ الليبي فهد المسماري عقده مع الإفريقي التونسي؟

أفادت تقارير إخبارية بأن الليبي فهد المسماري، نجم فريق الإفريقي التونسي، أرسل إنذارًا لإدارة ناديه مهددًا بفسخ تعاقده بسبب وجود مستحقات متأخرة لديه لم يحصل عليها خلال الفترة الماضية.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام تونسية، فإن فهد المسماري أرسل إنذارًا بفسخ التعاقد مع الفريق بسبب وجود مستحقات متأخرة وصلت إلى 25 ألف دولار.

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وراجت تقارير أخرى أن اللاعب قد قام بفسخ عقده بالفعل ويستعد للرحيل عن النادي الفترة المقبلة، حيث زعمت الأنباء أن اللاعب في طريقه للانضمام لفريق الاتحاد الليبي.

ولكن محمد الشافعي، رئيس الهيئة العليا للرقابة المالية والاستراتيجية بنادي الإفريقي، ذكر في تصريحات عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، بأن ملف اللاعب يضم شقّين منفصلين، الأول يتعلق بالأمور الخاصة بالنادي الليبي السابق للمسماري وهو أمر تم تسويته حتى لا يتعرض النادي للإيقاف من قبل "فيفا"، والشق الثاني هو ما يخص مستحقات اللاعب نفسه وهو أمر قيد المعالجة مع الإدارة المسؤولية وجار حل الأزمة.

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وكان الإفريقي تعاقد مع الدولي الليبي فهد المسماري بشكل رسمي في يناير الماضي لمدة 3 مواسم، قادمًا من فريق التحدي الليبي.

وجاء تعاقد الإفريقي مع فهد المسماري لتدعيم خط الهجوم حيث يجيد اللاعب في مركزي الجناح والمهاجم.

وخاض المسماري مع الإفريقي 14 مباراة بجميع المسابقات في الموسم المنصرم، وصنع هدفًا وحيدًا ولم يسجل أي أهداف.