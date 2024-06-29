ملكة جمال تثير الجدل داخل منتخب سلوفاكيا في يورو 2024

وكشفت مصادر إخبارية أن سيمونا ليسكوفسكا وهي عارضة أزياء سابقة، تعمل في المركز الإعلامي للاتحاد السلوفاكي لكرة القدم، وتجري المقابلات مع اللاعبين، وتقوم بإنتاج المحتوى الإعلامي لنشره على حسابات وموقع اتحاد كرة القدم في بلادها.

وبدأت ملكة الجمال التي تم تداول صورها مع المنتخب السلوفاكي، مسيرتها مع منتخب سلوفاكيا تحت 21 عاما، وكشفت في تصريحاتإعلامينة أنها مرت "بالكثير من الأوقات الصعبة" قبل وصولها إلى المنتخب الأول، وقالت في حديث نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "عملت مع الاتحاد السلوفاكي لكرة القدم لمدة ثلاث سنوات، تحديدا مع منتخب تحت 21 عاما، وفي سبتمبر الماضي انتقلت إلى العمل مع المنتخب الأول.