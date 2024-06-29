ملكة جمال سلوفاكيا السابقة، سيمونا ليسكوفسكا
ملكة جمال سلوفاكيا السابقة، سيمونا ليسكوفسكا

ملكة جمال تثير الجدل داخل منتخب سلوفاكيا في يورو 2024

تأهلت سلوفاكيا لدور الستة عشر للمرة الثانية في تاريخ مشاركاتها القارية

أثارت ملكة جمال سلوفاكيا السابقة، سيمونا ليسكوفسكا، جدلا محتدما داخل أسوار منتخب بلادها بعد تواجدها الدائم داخل المنتخب خلال مشاركته في كأس أمم أوروبا 2024 المقامة في ألمانيا.

وفي الوقت الذي يستعد المنتخب السلوفاكي لملاقاة نظيره الإنجليزي في دور الستة عشر، صنعت الحسناء السلوفاكية الحدث وخطفت الأضواء من نجوم منتخب بلادها بعدما باتت قريبة جدا من اللاعبين والجهاز الفني مما أثار الكثير من التساؤلات حول سبب قربها من المنتخب.

وكشفت مصادر إخبارية أن سيمونا ليسكوفسكا وهي عارضة أزياء سابقة، تعمل في المركز الإعلامي للاتحاد السلوفاكي لكرة القدم، وتجري المقابلات مع اللاعبين، وتقوم بإنتاج المحتوى الإعلامي لنشره على حسابات وموقع اتحاد كرة القدم في بلادها.

وبدأت ملكة الجمال التي تم تداول صورها مع المنتخب السلوفاكي، مسيرتها مع منتخب سلوفاكيا تحت 21 عاما، وكشفت في تصريحاتإعلامينة أنها مرت "بالكثير من الأوقات الصعبة" قبل وصولها إلى المنتخب الأول، وقالت في حديث نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "عملت مع الاتحاد السلوفاكي لكرة القدم لمدة ثلاث سنوات، تحديدا مع منتخب تحت 21 عاما، وفي سبتمبر الماضي انتقلت إلى العمل مع المنتخب الأول.

منتخب سلوفاكيا
منتخب سلوفاكيا رويترز

وأضافت: "أخبرني الكثيرون أن المرأة التي تعمل في مجال عرض الأزياء لن تنجح في كرة القدم، ولكن مرت عدة سنوات منذ ذلك الحين، وأولئك الذين ضحكوا علي يريدون الآن التقاط الصور معي".

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" إلى أن ليسكوفسكا عملت في المجال الإعلامي منذ العام 2015، عندما بدأت بتغطية أخبار لعبة الهوكي ثم انتقلت إلى كرة القدم، وتحديدا في الفريق الإعلامي لمنتخب بلادها.

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وتلاقي سلوفاكيا التي بلغت ثمن نهائي كأس أوروبا للمرة الثانية في تاريخها بعد 2016، إنجلترا يوم الأحد في ثالث المباريات وذلك على ملعب "فيلتنس أرينا" في غيلسنكيرشن.

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