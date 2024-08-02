اشتعل الصراع على لقب هداف الدوري المصري هذا الموسم في ظل حالة من التألق اللافت للنجم الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي.

واعتلى وسام أبو علي صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري بعدما انضم للأهلي، في شهر يناير الماضي، قادمًا من سيريوس السويدي.

وسجل اللاعب الفلسطيني 15 هدفًا في الدوري المصري، من بينها 11 هدفًا في آخر 10 مباريات.

ويملك وسام أبو علي رقمًا مميزًا في الضربات الثابتة بعدما سجل هدفين في مرمى سيراميكا كليوباترا، والبنك الأهلي، من ضربات حرة خارج منطقة الجزاء.

وأصبح مهاجم الأهلي هو اللاعب الوحيد الذي سجل أكثر من هدف في الدوري المصري هذا الموسم من ضربات حرة في قائمة تضم 11 لاعبًا سجلوا بهذه الطريقة.

وأحرز أبو علي هدفين من 3 محاولات بالتسديد من ضربات حرة مباشرة، كما أنه نجح بالعلامة الكاملة في تسجيل 4 أهداف من 4 ضربات جزاء.

وحال تتويج وسام أبو علي بلقب هدافي الدوري المصري سيكون أول لاعب فلسطيني يحقق هذا الإنجاز بخلاف أنه سيصبح اللاعب الأجنبي العاشر الذي يفوز بهذا اللقب بعد الثنائي الأنغولي مابولولو، وفلافيو، والثنائي الغاني أرنست بابا أركو، وجون أنطوي، والثنائي النيجيري بوبا منسواه، وجون أوتاكا.

وتضم القائمة أيضًا اليمني علي محسن، والسوداني حميدتو أحمد، والمغربي وليد أزارو.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري المصري:

الفلسطيني وسام أبو علي لاعب الأهلي (15 هدفًا)

الكونغولي فيستون ماييلي لاعب بيراميدز (14 هدفًا)

حسام أشرف لاعب بلدية المحلة (14 هدفًا)

النيجيري صديق إيغولا لاعب سيراميكا كليوباترا (11 هدفًا)

التوغولي ياو أنور لاعب البنك الأهلي (11 هدفًا)

الأنغولي مابولولو لاعب الاتحاد (11 هدفًا)

حسام حسن لاعب سموحة (11 هدفًا)