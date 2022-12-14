شوبير يثير جدلًا بحديثه عن إصابة بيرسي تاو وإبراهيما نداي
أثار الإعلامي أحمد شوبير الجدل بعد حديثه عن إصابات لاعبي الأهلي والزمالك، بيرسي تاو مهاجم الأحمر، وإبراهيما نداي جناح الفريق الأبيض.
وتعرض بيرسي تاو للإصابة خلال مباراة الاتحاد السكندري والأهلي في الدوري المصري، أمس الأول الإثنين، فيما يغيب إبراهيما نداي عن الزمالك منذ بداية الموسم.
ورفض أحمد شوبير إطلاق ما يتم ترديده عن وجود إصابة مزمنة لدى الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي بعد تعرضه لإصابة جديدة في مباراة الاتحاد السكندري.
وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "كل ما يثار بشأن معاناته من إصابة مزمنة غير صحيح، اللاعب يخضع لفترة علاج من أجل تجديد عملية التشخيص للوقوف على إمكانية مشاركته في المباريات المقبلة".
وأضاف: "علشان في كلام كتير ويتكلموا عن إصابة بيرسي تاو كتير وجاله تمزق ومعرفش إيه.. إوعى تفتح بوقك، لو متكلمتش عن إصابة إبراهيما نداي، إوعى تتكلم وتغلط، عاوز تتكلم اطلع قول إبراهيما نداي وبيرسي تاو".
ودونت بعض جماهير الزمالك على "تويتر" متهمة شوبير بأنه منحاز للأهلي في إذاعة مصرية حكومية، خاصة وأن بيرسي تاو تعرض لعدة إصابات مع الأهلي لمدة عامين متتاليين، عكس إبراهيما نداي الذي انضم للزمالك بداية هذا الموسم وتعرض لإصابة وحيدة ولكنها طويلة.
وتعرض شوبير لحملة انتقادات من جماهير الزمالك على موقع "تويتر" متهمين إياه بالانحياز للنادي الأهلي على إذاعة حكومية مصرية.
وسيسعى الأهلي المنفرد بصدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لمواصلة انتصاراته عندما يستقبل فيوتشر أقرب منافسيه إلى جانب الزمالك، يوم الجمعة في الجولة السابعة التي تنطلق الأربعاء.
ويرغب الزمالك حامل اللقب وصاحب المركز الثاني في الفوز على مضيفه البنك الأهلي ليعزز رصيده من النقاط ومواصلة مطاردة الأهلي في الصدارة على أمل الاحتفاظ باللقب للعام الثالث على التوالي في إنجاز فريد للفريق إذا تحقق.
وينفرد الأهلي بالصدارة بستة انتصارات متتالية وبرصيد 18 نقطة متفوقًا بفارق أربع نقاط عن الزمالك غريمة التقليدي وفيوتشر، ولكل منهما 14 نقطة.