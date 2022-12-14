شوبير يثير جدلًا بحديثه عن إصابة بيرسي تاو وإبراهيما نداي

أثار الإعلامي أحمد شوبير الجدل بعد حديثه عن إصابات لاعبي الأهلي والزمالك، بيرسي تاو مهاجم الأحمر، وإبراهيما نداي جناح الفريق الأبيض.

وتعرض بيرسي تاو للإصابة خلال مباراة الاتحاد السكندري والأهلي في الدوري المصري، أمس الأول الإثنين، فيما يغيب إبراهيما نداي عن الزمالك منذ بداية الموسم.

ورفض أحمد شوبير إطلاق ما يتم ترديده عن وجود إصابة مزمنة لدى الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي بعد تعرضه لإصابة جديدة في مباراة الاتحاد السكندري.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "كل ما يثار بشأن معاناته من إصابة مزمنة غير صحيح، اللاعب يخضع لفترة علاج من أجل تجديد عملية التشخيص للوقوف على إمكانية مشاركته في المباريات المقبلة".

وأضاف: "علشان في كلام كتير ويتكلموا عن إصابة بيرسي تاو كتير وجاله تمزق ومعرفش إيه.. إوعى تفتح بوقك، لو متكلمتش عن إصابة إبراهيما نداي، إوعى تتكلم وتغلط، عاوز تتكلم اطلع قول إبراهيما نداي وبيرسي تاو".