الأهلي السعودي يطلب "تدابير وقتية" بعد منعه من القيد لفترتين متتاليتين
أفادت صحيفة "الرياضية" بأن إدارة الأهلي سترفع خلال الأيام القليلة المقبلة خطابا رسميّا إلى محكمة التحكيم الرياضي "كاس" للاستئناف فيه على قرار الفيفا بمنع الأهلي السعودي من القيد لفترتين متتاليتين.
وأوضحت الصحيفة أن إدارة الأهلي ستستند في الاستئناف إلى أوراق التعاقد مع الثلاثي الجديد عبدالله عطيف، وفهد الرشيدي، وسميحان النابت، التي تمت الفترة الماضية، من أجل كسب التدابير الوقتية.
وقالت إن الأهلي يرغب في كسب التدابير الوقتية ورفع المنع لفترة مؤقتة من أجل تسجيلهم، إضافة إلى عقد العديد من تعاقدات الأجنبية لحين الحكم النهائي في القضية من "كاس".
ووفقا للصحيفة فإن إدارة الأهلي برئاسة وليد معاذ ستتعهد أمام "كاس" بسداد كافة مستحقات لويس غرابان، الذي فسخ عقده من طرف واحد نتيجة عدم تسلمه رواتب 3 أشهر.
كما تواصلت الصحيفة مع التونسي علي عباس، المحامي الرياضي الدولي، المختص في قضايا "فيفا" و"كاس"، والذي شدد على أن القرار الصادر نهائي، ولكن يحق للنادي الأهلي تحويل القضية إلى محكمة "كاس" في مدة أقصاها 21 يومًا من صدور القرار.
وأضاف أن هذه هي الخطوة القادمة أمام الأهلي، وهي توقيف تنفيذ العقوبة، حتى صدور قرار محكمة "كاس" النهائي الذي من الممكن أن يلغي قرار "فيفا" أو يخفف العقوبة.
وبالحديث عن اللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم مؤخرا قال: "لن يستطيع الأهلي تسجيلهم في حال عدم حصوله على التدابير الوقتية أو نقض القرار من "كاس"، وقرار المنع يشمل جميع اللاعبين الذين تعاقد معهم الأهلي ولم يسجلهم في الفترة الماضية".
وأوضح أن هذا القرار لا يتضمن اللاعبين العائدين إلى النادي من الإعارة أو اللاعبين الذين سيمدد التعاقد معهم".
يذكر أن النادي الأهلي لديه حاليا 3 محترفين معارين، وهم السوري عمر السومة إلى العربي القطري، والمقدوني إزغان أليوسكي إلى فنربخشة التركي، والسنغالي الحسن نداو إلى أنطاليا سبور التركي.