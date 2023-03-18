الأهلي السعودي يطلب "تدابير وقتية" بعد منعه من القيد لفترتين متتاليتين

أفادت صحيفة "الرياضية" بأن إدارة الأهلي سترفع خلال الأيام القليلة المقبلة خطابا رسميّا إلى محكمة التحكيم الرياضي "كاس" للاستئناف فيه على قرار الفيفا بمنع الأهلي السعودي من القيد لفترتين متتاليتين.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة الأهلي ستستند في الاستئناف إلى أوراق التعاقد مع الثلاثي الجديد عبدالله عطيف، وفهد الرشيدي، وسميحان النابت، التي تمت الفترة الماضية، من أجل كسب التدابير الوقتية.

وقالت إن الأهلي يرغب في كسب التدابير الوقتية ورفع المنع لفترة مؤقتة من أجل تسجيلهم، إضافة إلى عقد العديد من تعاقدات الأجنبية لحين الحكم النهائي في القضية من "كاس".