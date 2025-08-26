الصدارة.. ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على فاركو

اقتنص الزمالك فوزاً مثيراً على أنياب فاركو بنتيجة 1-0، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة للدوري المصري.

سجل هدف المباراة اللاعب الأنغولي شيكو بانزا في الدقيقة 48، بينما أهدر لاعبو الفريق الأبيض عدة محاولات للتسجيل.

ورد القائم فرصة محققة للاعب ناصر منسي الذي شارك كبديل في الدقيقة 90 بجانب أن منسي أهدر فرصة محققة قبلها أمام مرمى فاركو.

أخبار ذات علاقة ملخص وهدف ورجل مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري

أخبار ذات علاقة هل ينوي مجلس إدارة الزمالك الاستقالة بسبب سحب أرض أكتوبر؟

وشهدت المباراة حالة طرد من نصيب اللاعب السنغالي بابكر ندياي في الدقيقة 63.

وكان المصري قد تعادل في الوقت ذاته مع حرس الحدود بنتيجة 1-1 في الجولة ذاتها.

وسجل للمصري الجزائري منذر طمين في الدقيقة 18، وتعادل الحرس عن طريق ضربة جزاء سجلها محمد أشرف روقة في الدقيقة 90+2.

أخبار ذات علاقة هل استحق شيكو بانزا ضربة جزاء في مباراة الزمالك وفاركو؟ (فيديو)

وفيما يلي ترتيب الدوري المصري:

1. الزمالك (10 نقاط)

2. المصري (8 نقاط)

3. بتروجت (8 نقاط)

4. مودرن سبورت (7 نقاط)

5. سموحة (6 نقاط)

6. الأهلي (5 نقاط)

7. زد (5 نقاط)

8. حرس الحدود (5 نقاط)

9. الجونة (5 نقاط)

10. بيراميدز (5 نقاط)

11. إنبي (5 نقاط)

12. سيراميكا كليوباترا (4 نقاط)

13. غزل المحلة (4 نقاط)

14. وادي دجلة ( 4 نقاط)

15. الإسماعيلي (4 نقاط)

16. الاتحاد السكندري (4 نقاط)

17. طلائع الجيش (4 نقاط)

18.البنك الأهلي (3 نقاط)

19. كهرباء الإسماعيلية (نقطتان)

20. المقاولون (نقطتان)

21. فاركو (نقطة واحدة)