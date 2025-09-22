بسبب أزمة المدرب.. الخطيب يدرس الإطاحة بمسؤول كبير في الأهلي

يدرس محمود الخطيب، رئيس الأهلي المصري، الإطاحة بأحد المسؤولين الكبار بإدارة التعاقدات بالنادي الأحمر، بسبب أزمة عدم القدرة على التوصل لأي اتفاق مع مدير فني جديد للفريق حتى الآن.

ودخلت إدارة الأهلي في مفاوضات قوية مع عدة مدربين عالميين الفترة الماضية ليتولى أحدهم قيادة الفريق، لكنها تواجه رفضا كبيرا أو فشلا في المفاوضات، وهو ما أبدت معه الإدارة غضبا شديدا.

ووجه النادي الأهلي الشكر للمدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، عن الفترة التي قضاها في المهمة الفنية داخل صفوف الأحمر، وذلك بعد سلسلة من النتائج السلبية التي صاحبت الفريق.

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن مجلس الإدارة يدرس الاستغناء عن أسامة هلال القائم بأعمال مدير التعاقدات بالنادي.

وأضاف: "الخطيب غاضب من أسامة هلال، خاصة أنه لم يوفق حتى الآن في الملفات التي كلف بها، كما أنه منزعج بسبب فشله في التعاقد مع مدير فني أجنبي قوي بشروط الأهلي".

وتابع المصدر: "الخطيب كلف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي، والذي سيعود قريبا للعمل مع مجلس الإدارة، بالبحث عن مدير تعاقدات مميز خلفا لأسامة هلال".

وكان أسامة هلال قد نجح سابقا في التعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان، والسلوفيني غراديشار، بخلاف بعض اللاعبين المحليين.

وكان الأهلي قد وافق على رحيل أمير توفيق، عن منصب مدير التعاقدات، كما لم يقدم خلفه مروان النايب، المردود الإيجابي خلال توليه الأمر بشكل مؤقت.